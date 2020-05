El mensaje de Jujuy Jiménez a Jimena Barón tras los rumores de reconciliación con Delpo

Sofía "Jujuy" Jiménez hizo su descargo después de que Jimena Barón confesara que la llamó tras su separación con Juan Martín Del Potro.

La cantante hizo frente a los rumores de reconciliación con el tenista y se desligó de las versiones. "El tema es que lo que dicen deja como una tonta a una mina. Estuve ahí y se siente como el culo. Hablé con Sofi para que sepa que es mentira y que al menos no se fume el rumor, no se lo merece. Como veo que siguen, lo comparto así me sacan del injusto papel de villana", expresó "La cobra" en sus redes sociales.

Después de este gesto, la modelo jujeña salió a bancar a la artista y compartió un mensaje para ella. "No pensaba decir nada pero como Jimena salió a contar quiero salir a agradecerle y bancarla. De la nada, ella tuvo un gestazo conmigo, se lo quería agradecer. Estas cosas hay que salir a contarlas y compartirlas. De la nada ella se tomó el trabajo de paralizar mi mente y aclararme que ella no tenía nada que ver. Para mí fue un gran regalo y lo sabes. No existen muchas ex así", dijo la morocha.

"Estas cosas de mujer a mujer hay que celebrarlas y compartirlas, que se contagien. Yo trato de refugiarme en mi mundo. Una separación es triste pero queda ahí se lo entrego al universo y que todo sea lo que tenga que ser", finalizó.