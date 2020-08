La conmovedora historia de abuso de James Rhodes, el músico que conquistó a Mica Breque

Micaela Breque, reconocida modelo y ex pareja de Andrés Calamaro, anunció esta semana su compromiso con James Rhodes.

El músico, con quien está en pareja hace dos años, es desconocido en Argentina pero una verdadera celebridad en Europa. El artista no sólo trascendió por sus composiciones sino también por una conmovedora historia de abuso que decidió plasmar en un libro que se convirtió en Best-Seller.

De origen inglés, Rhodes creció en Londres donde asistió a un colegio privado en el que conoció el más profundo horror y fue allí donde su profesor de educación física abusó de él. “Me violó durante cinco años, hasta el punto que se me rompió la espalda y tuve que operármela. Me pusieron varas de titanio para repararla. Fue un caso prolongado de violación. Acababa con las piernas bañadas en sangre”, contó en una entrevista.

“Te conviertes en un cómplice del perpetrador. Ellos (los violadores) fuerzan tu silencio y te dicen que no hables. Cuando estás rodeado de otra gente, tienes que hacer como si todo fuera normal”, agregó.

El abuso empezó a los seis años pero siguió hasta los once. Luego, decidió casarse y tener un hijo aunque nada fue suficiente. Además de las drogas, Rhodes comenzó a autolesionarse hasta que terminó en un neuropsiquiátrico donde escuchó por primera vez a Bach. “Fue una prueba definitiva de que el mundo no era 100% horrible”, dijo sobre la música. “Es una droga milagrosa que siempre funciona”.

Después de este infierno, James logró sucumbir al dolor y escribió el libro que también le dio la consagración. "Instrumental: memorias de música, medicina y locura", es su obra más realista que también le costó algunos problemas judiciales con su ex mujer, quien quiso impedir la publicación para preservar la intimidad de su hijo.

La historia con Micalea comenzó en 2017 cuando ella quedó impresionada por su historia y decidió dejarle un mensaje en sus redes sociales. “Quedé muy conmovida. Le puse un comentario en Instagram sin ningún interés. Solo para agradecerle la valentía por contar eso. Me pareció heroico. Me contestó y con el tiempo fuimos hablando más y un día fui a uno de sus conciertos. Y así empezamos”, aseguró la actriz radicada en Madrid quien esta semana aceptó casarse con él.

Mediante su cuenta de Instagram, la rubia confirmó la gran noticia que recorrió el mundo. "Dije SÍ! Y estoy en las nubes. Agradecida a la vida que me haya puesto a este hombre maravilloso en el camino. Y este momento, que es el fin de nada y el comienzo de todo. Allá vamos".