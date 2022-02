Mon Laferte confirmó que fue mamá por primera vez y, mediante redes sociales, hizo especial anuncio sobre la llegada de Joel.

La cantante chilena compartió un breve pero escueto mensaje en su cuenta de Twitter donde le dio la bienvenida a su niño. "Ya soy mamá", expresó en la plataforma donde, de inmediato, sus fans le dedicaron tiernos mensajes.

Mon Laferte fue mamá por primera vez

Mon Laferte anunció la buena noticia en agosto con un tierno post en Instagram junto a su pareja, el productor musical Joel Orta.

"Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas", comenzó la artista a través de Instagram.

Las primeras fotos de Mon Laferte embarazada.

El mensaje de Mon Laferte al anunciar su embarazo

En ese mismo post, Mon Laferte relató su sensaciones en esta primera experiencia.

"Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil", continuó Mon Laferte sobre por qué decidió compartir esta novedad con sus fans.

Luego, para cerrar su posteo, la cantante dijo: "Me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que SOY FELIZ! Seré mamá. No sé en que me metí, pero que hermosa es la vida".