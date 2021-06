Murió el cantante BJ. Thomas, intérprete de éxitos como Hooked on a Feeling

Una nueva muerte volvió a sacudir al mundo del espectáculo tras el deceso del cantante BJ. Thomas, quien murió a causa del cáncer de pulmón que le fue diagnosticado el pasado mes de marzo.

El músico de 78 años, que alcanzó la fama durante las décadas de los sesenta y setenta, falleció en su domicilio de Arlington (Texas) según confirmó su familia, Gloria, sus tres hijos, Paige, Nora y Erin.

Thomas se hizo mundialmente conocido cuando puso voz a temas como Hooked on a Feeling, del que vendió más de un millón de copias, o Raindrops keep falling on my head, la banda sonora de Butch Cassidy and the Sundance Kid, uno de los clásicos inolvidables de Hollywood que ganó un Oscar a la mejor canción original.



El cantante también llevó su voz al cine en la banda sonora de algunas famosas películas como Forrest Gump, Los Ángeles de Charlie o Spider-Man 2.