Qué fue de la vida de Miguel Varoni, el protagonista de "Pedro el escamoso"

Miguel Varoni fue quien dio vida a "Pedro Coral Tavera", personaje que le tocó interpretar en la telenovela colombiana Pedro el escamoso. Con esta ficción se consagró en la televisión, supo llegar a los corazones de los espectadores a nivel internacional e hizo popular el famoso baile del pirulino.

Ser un galán fuera de lo común lo llevó a ganarse el respeto del público que hasta la actualidad, 19 años después de su estreno, lo recuerda como aquel hombre en busca de oportunidades que se creía un bailarín. Con esta interpretación, el artista logró la internacionalización de su carrera.



Varoni tenía 36 años cuando encarnó a este hombre que tenía todas las características contrarias a los estereotipos de belleza típicos, no era lo que se llamaba "guapo", no tenía dinero, no se vestía "bien" pero sus divertidas aventuras, personalidad y desamores lo hacían el más atractivo de todos.

Hoy, con 55 años, Miguel es vicepresidente y director creativo de Telemundo Global Studios, empresa que lo contrató como actor exclusivo tras batir récords de audiencias con su papel en la novela. Este éxitoso hombre de nacionalidad colombiana y argentina esta casado con la actriz Catherine Siachoque desde 1997, con quien decidieron no tener hijos.



Su pasión por lo artístico lo lleva en la sangre. Teresa Gutiérrez, su madre, es una mujer muy reconocida y consagrada en Colombia ya que fue fundadora de la televisión de aquel país. Su padre, Américo Belloto Varoni, compositor, violinista y director de orquesta argentino falleció en un accidente de tránsito cuando él tenía tan solo cuatro meses.



Desde muy chico supo que lo suyo era estar cerca del mundo televisivo, siempre estuvo cerca de los estudios y hoy, tras un paso a paso en los diferentes escenarios como la dirección y puesta en escena después de la actuación, a la vicepresidencia de una compañía líder en el desarrollo de contenidos, lo hacen uno de los más carismáticos.