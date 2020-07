Débora Falabella sufrió una dura experiencia tras la ficción,"Avenida Brasil"

View this post on Instagram

🎧 O que é uma ideia? Nada. Enquanto guardada em nossas cabeças é apenas um desejo, um talvez, um quem sabe. Muitas desaparecem no ar. Outras são tão frágeis que desmoronam com o tempo. Mas algumas, poucas, escapam dos nossos sonhos, germinam em nossas bocas, braços e corações e, de repente, existem. “Se Eu Estivesse Aí” é uma delas. Chegamos hoje ao final da (quem sabe?) primeira temporada desse projeto lindo que, em tempos tão difíceis, se propõe como um lugar de encontro e de afeto entre quem o construiu e quem o vivencia. Sim, vivencia, pois estamos falando aqui de uma websérie que coloca você dentro da cena, no lugar das personagens. Ouvimos e lemos comentários muito bonitos durante as últimas cinco semanas. “Parece teatro” foi um dos nossos preferidos. Uma obra audiovisual que lembra aquela experiência coletiva de encontro há tanto não vivenciada só podia ter junto a @excompanhiadeteatro, não é mesmo? Além dela, este trabalho foi forjado por muitas mãos. Eu e o @gustavo_vaz somos os criadores do projeto, mas sem @gabera @atilamigliari @robertomesa2 @instadapombo @stratosferacom @jorgebispo #yaradenovaes e principalmente sem a parceira importantíssima do @gshow essa ideia continuaria sendo só… uma ideia. E agora, com todos os episódios disponíveis, é hora de você pegar seus fones de ouvido e viajar com a gente pra dentro dessa história, que pode ter surgido aqui, mas que, a partir de hoje, passa a ser toda sua também. Esperamos que a gente possa se encontrar em “Se Eu Estivesse Aí” e que, em breve, nos abracemos de verdade com a saudade que cultivamos por todo este tempo. Afinal, abraço só existe quando tem mais de um. ASSISTA NO PERFIL @seeuestivessai ou no @gshow (LINK NA BIO) 🎧 . . . . . @seeuestivesseai #SeEuEstivesseAí #SeEuEstivesseAi #websérie #gshow