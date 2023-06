Shakira mantuvo dos importantes romances que marcaron historia, al menos los conocidos mediáticamente. Antonito de la Rúa y Gerard Piqué fueron sus noviazgos más emblemáticos, aunque su historial amoroso data de mucho antes.

En este desconocido capítulo de Shakira aparece Osvaldo Ríos, quien mantuvo un intenso amorío con la colombiana cuando ella tenía 20 y él 36.

Shakira y Osvaldo Ríos fueron pareja en los 90

En ese entonces, la cantante comenzaba con la producción de uno de sus primeros discos, Pies Descalzos, y Osvaldo Ríos aseguró que uno varios temas se lo dedicó a él.

Por qué terminó la relación de Shakira y Osvaldo Ríos

Osvaldo Ríos, uno de los primeros amores de Shakira, es actor y el año pasado participó del reality, La casa de los famosos, donde contó detalles de los inicios de su vínculo con la artista y de por qué decidieron terminar.

"Ella apenas comenzaba con 'Pies descalzos' y tenía todo un mundo por vivir. Cuando amas a alguien es mejor dejarlo libre y es la mejor prueba de amor que le puedes dar. Tenía que volar, fue lo mejor que le pasó, no seguir conmigo", contó.

Osvaldo Ríos, el ex no famoso de Shakira y gran amor antes de Gerard Piqué

Luego, Ríos aseguró que fue el destinatario de algunas de sus canciones de Shakira. "Tuvimos una relación muy linda que valoro y valoraré toda mi vida... Me escribió canciones que todavía me emocionan cada vez que las oigo. Yo le escribí poesías. Ojalá tenga guardado el libro que le escribí. Yo le escribía poemas y ella me escribía canciones", dijo.

El día que Shakira contó qué pasó con Osvaldo Ríos

Shakira dio una entrevista en la que contó cómo fue el final de su relación con Osvaldo en el que duró apenas 8 meses y en el que surgieron rumores de maltrato, que no fueron jamás confirmados por ella.

"Fui a una entrega de premios prisma de diamantes por mi primer disco. En ese momento llegó él y me dio un saludo muy cariñoso. Duré como 8 meses. Tenía que terminar y punto", dijo sobre los motivos de la separación.

Luego, Shakira se refirió a los rumores de ese momento que empañaron su romance con Ríos. "No me fue muy bien porque empezaron a surgir una cantidad de rumores. Me recupero rápido, tengo una rápida velocidad de recuperación", agregó luego.