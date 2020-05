Ricky Martin hizo una queja por el video de René Pérez en el que aparece con su esposo

Ricky Martin y su esposo Jwan Josef fueron uno de los tantos protagonistas de "Antes que el mundo se acabe", el nuevo tema de René Pérez.

En el clip aparece el músico y el artista a los besos, en el medio de un compilado de escenas apasionadas de distintos personajes a lo largo del mundo. Pero según contó el boricua, este segmento fue editado y no muestra cómo fue ese hermoso momento de manera completa.

"Yo quería que mi beso se viera entero. Cuando me llama René y me dice, 'mira estoy escribiendo esta canción y todos mis panas están mandando un beso', le pregunté a mi esposo y él me dijo: '¿Para René? Okey, dale'", contó el músico en una entrevista para La Nación.

" Nunca le había dado un beso en público. No hubo que practicarlo mucho, se dio. Después cuando veo el video, mi esposo me dice: 'Nos cortaron el beso, pero yo tengo el video completo'", agregó.

Residente es uno de los tantos artistas que aparece en Pausa, el nuevo EP de Ricky que cuenta con seis tema compuestos en plena pandemia. "René es mi hermano, hemos estado en momentos de impacto para nuestras vidas como derrocar a un Gobierno. Hemos estado en estudios encerrados. Cuando estás en el estudio estás vulnerable, pones todos tus miedos, todas tus dudas. O sea que es alguien que yo quiero y mucho", añadió.