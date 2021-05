Samuel Wright murió a los 74 años: era famoso por hacer la voz de Sebastián en 'La Sirenita'

Una triste noticia golpea a la colonia artística internacional: Samuel Wright murió a los 74 años. Quien era famoso por ser la voz de Sebastián en 'La Sirenita' falleció en el día de ayer en la localidad de Montgomery, Nueva York en los Estados Unidos. Por el momento se desconoce la causa oficial de la muerte.

La noticia fue dada por la cuenta oficial de su ciudad natal en Facebook: "Además de su pasión por las artes y su amor por su familia, Sam era más conocido por entrar en una habitación y simplemente proporcionar pura alegría a aquellos con los que interactuaba. Le encantaba entretener, le encantaba hacer sonreír y reír a la gente y le encantaba amar", reza la publicación tras la partida de Samuel Wright.

Just got word that the multi-talented Samuel Wright passed away. RIP your voice made our childhoods so much richer. pic.twitter.com/9XQSXOrYjF