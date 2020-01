Selena Gomez reveló que sufrió abuso emocional en su relación con Justin Bieber

Después de afrontar distintos problemas de salud y luchar contra la depresión, Selena Gomez volvió a la vida pública y reveló que experimentó “abuso emocional" durante su relación con el cantante Justin Bieber.

"Es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuosa, siento que fui víctima de ciertos abusos “, comenzó la artista en una nueva entrevista con Weekend Edition Sunday de NPR.

En el marco de lo que será su próximo material discográfico, Rare, en donde habla de la relación que mantuvo con el ídolo, Selena habló con mucha sinceridad sobre lo que fue terminar el vínculo con Bieber: "Creo que es algo que tenía que encontrar una manera de entenderlo como adulta. Y tenía que entender las elecciones que estaba haciendo”.

El álbum en cuestión viene a darle un final a su tempestuosa historia de amor con Justin ya que “no obtuvo un cierre respetuoso”. “Había aceptado eso, pero sé que necesitaba una forma de decir algunas cosas que desearía haber dicho”, explicó.

Además hizo incapié en la canción “Lose You to Love Me”, en donde habla seriamente del tema. “Me prometiste el mundo y me enamoré de él / Te puse primero y lo adoraste/ Prendiste fuego a mi bosque y lo dejaste arder/ En dos meses, nos reemplazaste. Como si fuera fácil/ Me hizo pensar que lo merecía", dice la letra del tema que compuso Gomez. Sobre esto, la artista se sinceró: "Quiero poder contar mi historia de la forma en que quiero contarla ".

Vale destacar que tras su ruptura definitiva en marzo de 2018 y luego 8 años de una relación con idas y vueltas, Bieber conoció a Hailey Baldwin, con quien se casó en septiembre de ese año. La pareja tuvo una segunda boda religiosa en septiembre de 2019.