Asa Butterfield, protagonista de Sex Education, hizo un fuerte descargo en Twitter por el asedio de sus fanáticos.

“Estoy muy cansado de que la gente me filme o tome fotos mías sin preguntar mientras salgo por la noche. De hecho, mata mi estado de ánimo y mi noche, vete a la m…, dejame en paz”, dijo en la red social.

El actor de 24 años, que interpreta a Otis Milburn en la ficción más vista de Netflix, dio detalles del asedio de sus seguidores que le impiden poder disfrutar de salidas con tranquilidad. “Tuiteando esto desde un taxi a casa después de que tuve que golpear varios teléfonos esta noche”, expresó.

Sex Education: el descargo de Asa Butterfield, el protagonista de la serie

Después de este comentario, alguno de sus seguidores se mostraron disgustados por estos comentarios “De eso se trata ser una celebridad, si no elegí otra carrera”, le dijo uno de los usuarios: " Vaya, no tenía idea, gracias por recordármelo”, le respondió él.

Sex Education ya tiene fecha de estreno para la cuarta temporada

Sex Education estrenó la tercera temporada el pasado 17 de septiembre y sus fanáticos están ansiosos por saber cuándo comenzará la cuarta temporada.

Aunque no hay detalles sobre este lanzamiento, los fanáticos apuestan a que Netflix prepare una nueva entrega. Sobre estos rumores, Asa Butterfield aseguró que no tiene información al respecto. "No sabemos. Está fuera de nuestras manos en este momento. Ojalá pudiera decirte más, de verdad no lo sé”, dijo el actor de 24 años.

“Me encantaría hacer una cuarta temporada, porque nos divertimos mucho en este programa. Al mismo tiempo, lo hemos estado haciendo durante tres años, y estaría feliz de despedirme de estos personajes... Nosotros ‘tendré que ver”, agregó.

