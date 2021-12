Shakira celebró a los gritos un triunfo deportivo de su hijo

Instagram

Shakira compartió en su cuenta oficial de Instagram un video muy particular, donde a pesar de no verla, se escuchan sus gritos incontenibles ante el triunfo de Sasha Piqué, de seis años, el menor de sus hijos junto al futbolista Gerard Piqué.

El pequeño ganó una competencia de artes marciales y Shakira no pudo controlar su alegría, que expresó gritando sin parar cuando mencionaron que su hijo había logrado ganarse el primer puesto en el podio. “Mi amor, oh my God, Sasha”, gritaba la artista.

Shakira junto a sus hijos Sasha y Milan

“¡Cuando tu hijo de seis años logra algo y te gusta más que conseguir un Grammy!”, expresó Shakira tratando de explicar lo gratificante que fue para ella ver a su hijo alcanzar dicho logro.

“Por cierto, soy la mujer trastornada que grita por la espalda”, agregó Shakira con su característico sentido del humor, haciéndose cargo de que gritaba de manera alocada festejando junto a su hijo que no dejaba de sonreír en el podio. Sin lugar a dudas, la cantante comparte como propia la felicidad de sus hijos.