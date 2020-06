El actor de Bollywood, Sushant Singh Rajput, se quitó la vida

Sushant Singh Rajput se suicidó a los 34 años en su residencia de Mumbai y generó conmoción en el mundo de la actuación. El actor de Bollywood, reconocido por protagonizar grandes éxitos de la India como Kai Po Che!, Pavitra Rishta, The Untold Story, y Detective Byomkesh Bakshy!, se quitó la vida. Y sus fanáticos se encargaron de despedirlo a través de las redes sociales.

"Nos produce un profundo dolor compartir que Sushant Singh Rajput ya no está con nosotros. Les pedimos a sus fanáticos que lo mantengan en el recuerdo celebrando su vida y su trabajo, y a los medios que mantengan la distancia en este momento de duelo", decía el comunicado de prensa respecto al fallecimiento del joven.

Manoj Sharma, comisionado de la policía, confirmó que se trató de un suicidio: "Se quitó la vida en su residencia, nuestro equipo está trabajando allí". Sucedió este domingo por la mañana y la investigación está en marcha. Fue hallado colgando del techo de su casa. Rajput, oriundo de Patna, inició su carrera en el mundo de las telenovelas y en el 2013 debutó en Bollywood. En el transcuso del día se conmemoró su partida y grandes figuras como el primer ministro de India, Narendra Modi, lo homenajearon.

Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti.