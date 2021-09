Tom Felton habló por primera vez tras su colapso

Tom Felton, quien le dio vida a Draco Malfoy en la saga de "Harry Potter", rompió el silencio y habló sobre su salud luego de que sufriera un colapso el pasado jueves.

El actor se encontraba jugando un torneo de golf, Ryder Cup en Sheboygan, Wisconsin, cuando se descompensó cayendo al suelo y preocupando a las personas que estaban a su alrededor.

Tras ser trasladado a un hospital en donde se lo mantuvo monitoreado, Felton se acercó a sus fans y habló sobre cómo está su salud. A través de Instagram, el actor hizo un video en vivo y dio respuesta a sus preocupados seguidores.

"Fue un episodio realmente aterrador", comenzó en el video que luego compartió en el feed de la mencionada red social. "Pero la gente me está cuidando muy bien, así que muchas gracias a todos los que me enviaron mensajes para que me recupere pronto", continuó Tom Felton.



Sin dar mayores explicaciones sobre el episodio, el actor terminó el video con una improvisada letra en la que decía: "No se preocupen porque Tom estará bien".