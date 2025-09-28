domingo 28 de septiembre del 2025
CELEBRIDADES Hoy 16:40

Juli Poggio mostró su nuevo look para los Martín Fierro

La actriz sorprendió con un nuevo tono de cabello y reveló detalles de su preparación para la ceremonia.

Julieta Poggio
Julieta Poggio | Instagram

Juli Poggio de nuevo deslumbra con su estilo. La actriz y bailarina que actualmente brilla en calle Corrientes con la obra “Buscando a Patito feo”, compartió en sus redes sociales cómo se prepara para la gran noche de los Martín Fierro, donde estará presente con un look renovado y bajo la firma de diseñadores de renombre.

El nuevo look de Juli Poggio para los Martín Fierro

La actriz subió a sus historias un video en el que mostró su cambio de estilo capilar: volvió a apostar por un rubio más luminoso, que según contó la hace sentir radiante. “Cambio de look, volví a estar un poquito más rubia, que siento que me ilumina un montón, además quedó súper natural y el pelo súper sano”, expresó.

En el clip, se la puede ver feliz con el resultado y agradecida al estilista que la acompaña hace años en cada transformación. “Desde hace 7 años me hago color con el mismo colorista, siempre logra el resultado que yo busco”, explicó, dejando en claro la confianza y complicidad que mantienen.

Pero la renovación no termina ahí. Poggio también compartió una foto en la que aparece sonriente junto a los diseñadores Fabián Paz y Gustavo Pucheta, quienes serán los encargados de vestirla para la entrega de premios. Ambos son nombres reconocidos en el mundo de la moda y ya han trabajado con ella en otras oportunidades, potenciando su estilo y aportando elegancia a sus presentaciones en alfombras rojas.

Julieta Poggio
Julieta Poggio

En la imagen, los tres posan frente a un espejo del atelier, transmitiendo la buena onda que caracteriza a su vínculo. Mientras Paz y Pucheta se muestran entusiasmados con los detalles del look, Julieta luce un top negro de la obra que protagoniza con la inscripción “Divinas” y un pantalón al tono, dejando ver su habitual frescura.

Con este adelanto, Juli Poggio genera expectativa entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo, que aguarda con interés cada aparición en la que despliega su carisma y estilo. La gala de los Martín Fierro, además de premiar lo mejor de la televisión y el espectáculo, será también una vidriera de moda, donde figuras como ella brillarán no solo por su talento, sino también por su presencia.

 

F.A

