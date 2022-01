El look de tendencia de Juliana Awada en la Patagonia

Todo lo que luce Juliana Awada se vuelve viral y, en este caso, no fue la excepción. La empresaria textil y ex Primera Dama eligió un look de tendencia para pasar un fin de semana en la Patagonia.

Una parka gris topo, pantalón y camisa de jean, y sombrero verde militar con plumas, un outfit que será el must del próximo invierno.

Relajada y en compañía de Bernardita Barreiro, esposa de la cineasta Agustina Macri, hija mayor de Mauricio Macri, Juliana disfrutó de un fin de semana al sol en su querido refugio patagónico.

La prenda favorita de Juliana Awada y Mauricio Macri

Uno de los must de la ex Primera Dama son los chalecos. Tanto ella como su marido, Mauricio Macri se inclinan por esta prenda para pasar los días en su casa o hacer paseos tranquilos. En esta ocasión, Juliana Awada eligió un chaleco casi arena de canelones horizontales anchos con el cierre violeta azulado. Fiel a su estilo, el resto del outfit continúa la misma línea de colores. Su remera de manga larga y las zapatillas, son del mismo tono que el cierre del chaleco, mientras que las calzas combina las dos tonalidades.

Por su parte, Valentina Barbier eligió también unas zapatillas negras con suela blanca y un buzo color verde musgo. Las dos, obvio, con lentes de sol.