El regreso de Carrie Bradshaw y sus amigas a la pantalla de Max, el próximo 29 de mayo, es lo más esperado por los fanáticos de la icónica serie “Sex and the City”. Esta tercera temporada del spin-off de la recordada ficción estadounidense promete nuevas historias y giros inesperados en la vida de las protagonistas, pero también mostrar las tres tendencias que arrasarán con todo este año y el próximo.

Cuáles son las tendencias fashionistas que And Just Like That mostrará en su tercera temporada

“And Just Like That”, la spin-off de “Sex and the city”, se prepara para volver con todo en su tercera entrega en la plataforma de streaming Max. Además de revelar que su estreno será este 29 de mayo, el tráiler oficial dejó ver los looks fashionistas que llevarán en esta temporada el personaje de Carrie Bradshaw y sus amigas.

Con su esperado regreso, el elenco femenino volverá a mostrar su fascinación por la moda y sus outfits más originales por las calles de New York. Según los expertos en moda, las primeras imágenes de la ficción demuestran que la esencia de “Sex and the City” sigue viva y sus estilos icónicos con tendencias contemporáneas volverán a estar presentes.

Las tendencias que se pueden visualizar a simple vista en su adelanto son tres: combinación de estampas, colores pasteles y saco de jean.

La primera es una de las tendencias más fuertes de este año, que comenzó en 2024 tras la salida de los colores neutros y los outfits monocromáticos, y aporta mucha personalidad y carácter a las prendas. Es ideal para aquellas personas que desean dejar de lado la ropa sobria y se quieren animar a diseños innovadores, llenos de color y creatividad.

En el caso de Sarah Jessica Parker en la piel de Carrie Bradshaw se puede ver que lució dos estampados jugados con dos tonos trendy: verde menta y violeta. Además de los colores, los llamativos diseños de su camiseta y pantalón tiro alto llamaron mucho la atención.

Otra prenda que lucirá la artista en esta nueva temporada es el saco de jean. Esta pieza atemporal y versátil completamente denim sigue siendo la favorita de muchos y, a su vez, una infaltable en el armario ya que complementa a la perfección un vestido veraniego y, también, funciona como abrigo en otoño.

Además, los looks total denim o la tela de jean combinadas con prendas vintage son los más elegidos actualmente en las calles y pasarelas del mundo.

Por último, en los nuevos episodios de “And Just Like That” reinarán los colores pasteles. Estos tonos suaves y sofisticados son ideales para llevar en la temporada primavera verano. De hecho, la protagonista luce una camisa verde pastel y una falda con volados en color rosa empolvado.

Cuando estas tonalidades se juntan logran comunicar frescura y serenidad, armonía visualmente y, además, permiten jugar con diferentes diseños, incluso en la estación invernal donde suele ser más habitual los colores fríos y vibrantes.

Ya falta poco para que se puedan ver los capítulos completos de “And Just Like That” y así poder apreciar más en detalle cada outfit del grupo de amigas más querido, inspirarnos para renovar el placard y aprender más sobre el mundo fashionista.