Sarah Jessica Parker es la actriz que interpreta a Carrie Bradshaw en la exitosa serie “Sex and The City” y en la vuelta de la misma en “And Just Like That”. Lo cierto es que en la serie y en la vida real, la actriz hace un desfile de increíbles look. La rubia lució un vestido “lady” afinado a la cintura, con una falda voluminosa y un escote cuadrado, pero le dio un giro inesperado, una boina ladeada de la marca Gigi Burris Millinery a crochet.

También lo acompañó con una chaqueta de estilo marinero con detalles en blanco con una hilera de botones dorados. La cartera, cruzada y con una cadena de la firma brasilera Serpui. Para los zapatos, que es algo por lo que al actriz tiene fanatismo, usó unos Gianvito Rossi color nude.

Sarah Jessica Parker y su look con un toque parisino

Jessica reciclando vestimenta

La segunda temporada de “And Just Like That” aún no tiene fecha de estreno, pero en los próximos capítulos, se podrá ver a Carrie “reciclando” algunos looks.

Reciclando looks

Un vestido amarillo clarito de corte midi, bañado en hilos metalizados que desprenden luz y falda tableada, al que le incorporó una chaqueta tipo crop de lentejuelas plateadas y naranjas.

