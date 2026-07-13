Juana Viale impone el maquillaje pop of blue: cómo lograr y lucir su make up

Juana Viale reafirma su rol como referente de estilo al incorporar el maquillaje pop of blue, una propuesta que transforma por completo la estética del rostro. Esta tendencia se centra en un golpe de color azul intenso que actúa como el protagonista absoluto, permitiendo que la mirada se convierta en el foco principal de atención mientras el resto del maquillaje mantiene una línea natural y equilibrada. La conductora demuestra que no hace falta recargar el rostro con colores pesados para lograr un impacto visual inmediato y sofisticado.

Juana Viale apuesta por el Pop of blue.

La esencia del pop of blue: una tendencia vibrante con el sello de Juana Viale



El pop of blue surge como una respuesta brillante al minimalismo extremo, donde la clave reside en la sutileza del contraste cromático. Esta técnica propone utilizar un azul eléctrico, cobalto o saturado en un punto estratégico de los ojos, dejando que la piel luzca radiante, fresca y con un acabado muy pulido. El objetivo principal consiste en aportar un rasgo de color que despierte el rostro y otorgue una personalidad única a la mirada.

Juana Viale combinó el Pop of blue con un outfit marrón.



Más allá de la audacia del pigmento, este estilo destaca por su capacidad para generar luminosidad instantánea, eliminando cualquier rastro de cansancio. Es una opción sumamente versátil que permite a quienes lo usan experimentar con la intensidad, adaptándose sin esfuerzo desde los eventos más formales de la agenda hasta las salidas informales. El azul, en sus diversas variantes, funciona como una herramienta de estilo capaz de transformar un conjunto sencillo en una propuesta digna de pasarela.



El look de Juana Viale: contraste cromático y sofisticación



Para esta reciente aparición, Juana Viale elige elevar la apuesta combinando este maquillaje con un outfit en tonos tierra que irradia elegancia. La conductora luce un conjunto de terciopelo marrón, una elección textil que aporta textura, profundidad y una calidez necesaria para balancear la frialdad del maquillaje. Este tejido, por su naturaleza opulenta y suave, crea la base ideal para que el azul de sus ojos resalte de manera impactante ante las cámaras.

Esta combinación cromática resulta un acierto total porque el azul eléctrico opuesto en el círculo cromático con los marrones y ocres genera un contraste natural muy equilibrado. Al elegir un vestuario monocromático, Juana permite que el pop of blue destaque con total protagonismo sin que el look general se perciba saturado. Ella entiende perfectamente que el maquillaje y la ropa funcionan como un sistema integrado donde cada elemento potencia al otro.

Paso a paso: cómo recrear este make up ganador



Para lograr este look, primero prepara la piel con una base ligera y un corrector fluido para proyectar una apariencia saludable y uniforme. Luego, aplica una sombra en tonos neutros, beige o tierra muy suave en toda la cuenca del ojo; este paso resulta fundamental para dar profundidad y suavizar la transición antes de incorporar el color vibrante.

La tendencia Pop of blue por Juana Viale.

A continuación, llega el momento de aplicar el protagonista absoluto: elige un delineador de alta pigmentación en color azul eléctrico o una sombra en crema del mismo tono. Traza una línea precisa sobre la raíz de las pestañas superiores o, si buscas un impacto mayor, marca el lagrimal con un toque audaz de azul.

Para finalizar, mantén los labios en tonos nude, con un gloss transparente o un labial que se acerque al color de tu boca para no competir con los ojos. Aplica dos capas de máscara de pestañas negra para enmarcar la mirada y asegúrate de difuminar bien cualquier borde para obtener un acabado profesional y definido. Con este make up, Juana Viale confirma una vez más su habilidad para reinventar los clásicos y consolidarse como referente de estilo.