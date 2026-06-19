Confirmaron el verdadero motivo de la separación de Juana Viale y Yago Lange

Juana Viale y Yago Lange se separaron. La información confirmada este viernes 19 de junio en LAM (América TV), donde el panelista Pepe Ochoa reveló que la conductora y el deportista habrían decidido poner fin a su relación después de varios meses de desencuentros.

Juana Viale y Yago Lange

Confirmaron la separación de Juana Viale y Yago Lange: los motivos

Según explicó el periodista, la ruptura de Juana Viale y Yago Lange no estuvo relacionada con terceros en discordia, sino con las dificultades que atravesaban para sostener la relación debido a sus compromisos laborales y sus diferentes estilos de vida.

"Está separada porque no coinciden más en un proyecto en común", aseguró Pepe Ochoa al aire de América TV. Luego agregó que el principal problema era la falta de tiempo compartido: "Él viaja mucho y ella está acá. Están muy desencontrados, entonces decidieron separarse".

Juana Viale y Yago Lange

De acuerdo con la información que se difundió en el programa de Ángel de Brito, el vínculo se habría desgastado por la distancia y las ausencias del deportista, quien desarrolla gran parte de sus actividades vinculadas a la navegación y a proyectos relacionados con la conservación de los océanos.

"Se fueron porque básicamente no estaban pasando tiempo juntos, no se veían", detalló el panelista sobre los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar la decisión.

La noticia generó sorpresa debido al bajo perfil con el que ambos manejaron siempre su relación. Durante los últimos años, Juana Viale y Yago Lange compartieron algunas apariciones públicas y publicaciones en redes sociales, aunque mantuvieron gran parte de su historia de amor lejos de los medios.

En medio de la revelación, Pepe Ochoa contó además que la información sobre la separación le había llegado hace aproximadamente dos meses, aunque decidió comunicarla recién ahora. "Hace dos meses me llegó esta información contundente", señaló.

Cabe mencionar que, hasta el momento, ni Juana Viale ni Yago Lange confirmaron oficialmente la ruptura.

Quién es Yago Lange, el exnovio de Juana Viale

Yago Lange es deportista y referente de distintos proyectos vinculados al cuidado del medio ambiente. Es hijo del medallista olímpico Santiago Lange y desarrolló una carrera ligada a la navegación.

Juana Viale y Yago Lange

Su relación con Juana Viale se hizo pública en 2023 y desde entonces compartieron distintas actividades relacionadas con la naturaleza, los viajes y los deportes al aire libre. Sin embargo, según trascendió, las exigencias profesionales y los constantes viajes terminaron generando un desgaste que derivó en la separación.