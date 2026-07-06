Juana Viale reveló cómo es su vida cuando se apaga la cámara: “Siempre me sentí incomprendida”

Juana Viale se define a través de una rutina que integra trabajo, inquietudes personales y momentos de exploración artística. Su relato permite conocer un costado íntimo en el que conviven la intensidad de los proyectos profesionales con la simplicidad de las tareas diarias, en un equilibrio que la mantiene activa y en constante movimiento. En esa dinámica, la actriz encuentra un espacio para reafirmar quién es y cómo se relaciona con su entorno, mostrando que cada etapa de su vida se construye desde la autenticidad. Así lo dejó claro en una entrevista que sostuvo con Cata Bonadeo en el podcast ENA Talks

Desde sus inicios hasta su lugar en el teatro: Juana Viale reveló detalles de su vida fuera de cámaras

Juana Viale compartió cómo construye su vida más allá de los escenarios y la televisión, en un recorrido marcado por la búsqueda de autenticidad y la necesidad de sostener múltiples facetas. Su historia refleja un camino en el que combina la actuación, la conducción y la vida cotidiana, mostrando cómo organiza sus días entre proyectos creativos y responsabilidades familiares. En este proceso, la actriz se define por la inquietud constante y por la manera en que transforma cada experiencia en parte de su identidad.

Juana Viale

Durante una entrevista con Cata Bonadeo en el podcast ENA Talks, la artista explicó que nunca termina de acostumbrarse a la rutina de la televisión porque cada invitado es distinto y cada programa implica un desafío nuevo. Para ella, el motor está en el disfrute y en el presente: “Si hay algo que no me divierte, me aburro y no puedo seguir”, expresó, dejando en claro que la motivación es lo que sostiene su trabajo. En su relato, destacó que muchas veces pierde la noción de lo que se graba y lo que queda fuera de cámara.

En ese sentido, Juana Viale contó que en esos momentos surgen anécdotas y reflexiones que no llegan al aire, pero que son las que más la sorprenden. Esa diferencia entre lo público y lo privado marca un contraste en su vida profesional, donde asegura que siempre muestra una parte de sí misma, pero no el todo. Además, la presentadora habló de su vínculo con el teatro, un espacio que considera más íntimo y de exploración personal. Allí encuentra la posibilidad de crear desde cero y de trabajar en proyectos que nacen de recuerdos y vínculos cercanos.

Juana Viale

Según contó, se encuentra desarrollando una obra desde el laboratorio creativo, con un propósito ligado a la memoria de una amistad, lo que le permite habitar un terreno distinto al de la televisión. “Siempre soy como media que me siento incomprendida”, comentó. Aseguró que lo que se ve en pantalla es solo una faceta. Para ella, las personas tienen múltiples roles y caras según los vínculos que establecen. En televisión, asegura que existe un formato que la obliga a mostrar una versión parcial, mientras que en su vida se define como inquieta.

Juana Viale destacó cómo es su vida cotidiana, priorizando su identidad y personalidad

En la entrevista con Cata Bonadeo, Juana Viale explicó que en su casa suele iniciar tareas y dejar otras inconclusas porque siempre se activa con nuevas ideas. Desde ordenar hasta pulir una mesa, su día a día está marcado por la curiosidad y la obsesión por los detalles. “Si me pongo a ordenar y tengo que llevar algo de un lugar al otro. Cuando llegué al otro lugar, por ahí me activé con algo de ahí y lo que estaba haciendo lo dejé”, continuó. A pesar de esa intensidad, aclaró que no se considera ansiosa y que busca mantener un equilibrio.

Juana Viale

Su historia personal también está atravesada por la exposición desde joven. La modelo recordó que comenzó a trabajar a los 21 años, cuando ya era madre, y que siempre supo quién era antes de entrar al mundo laboral. Nacida en una familia vinculada al arte y la cultura, señaló que desde chica marcó diferencias y cargó con la mirada ajena. “Siempre supe quién era, desde chica, y cargar con eso; digo cargar porque muchas veces me adjudicaban respuestas que no tenía por qué dar en ningún momento”, comentó.

Además, Juana Viale comentó que con el tiempo aprendió a convivir con esa identificación y hoy lo vive con naturalidad. Reconoció que antes le molestaba que la llamaran “la nieta de” o que su intimidad se viera afectada en espacios públicos, pero ahora lo toma con calma. Para ella, ser madre también la coloca en un nuevo rol, donde la identidad se redefine en función de sus hijos y de los lugares que ocupa en la vida cotidiana. Por su parte, aseguró que los rumores ya no le afectan: “Ya pasé eso, pero continentes de diferencia. Estoy muy lejos”.

Mirtha Legrand y Juana Viale

Juana Viale mostró cómo construye su identidad más allá de la cámara, entre la inquietud cotidiana, la búsqueda creativa y el rol de madre. Sus palabras reflejan una vida que se organiza entre múltiples facetas y que encuentra en el disfrute y en la autenticidad la clave para sostenerse en el tiempo. Su testimonio revela que, más allá de la exposición pública, la esencia de su vida está en los vínculos, en los proyectos personales y en la capacidad de mantener un equilibrio entre lo profesional y lo íntimo.

VDV