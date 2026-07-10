Revelan el escandaloso motivo de la separación de Juana Viale y Yago Lange: "No fue la distancia"

Hace un mes Pepe Ochoa sorprendió al revelar la separación de Juana Viale y Yago Lange, una relación que había comenzado en 2023 y que parecía consolidarse gracias a los intereses que ambos compartían, especialmente su vínculo con la naturaleza y los viajes. En ese momento, el panelista aseguró que la decisión se había tomado en buenos términos y que el principal motivo eran los desencuentros provocados por sus distintos proyectos de vida.

Juana Viale y Yago Lange

"No coinciden más en un proyecto en común. Estaban desencontrados y decidieron separarse", explicó entonces Pepe Ochoa, quien además señaló que los constantes viajes del ambientalista dificultaban la posibilidad de compartir tiempo en pareja. Sin embargo, en las últimas horas surgió una nueva versión que reavivó las especulaciones sobre el verdadero motivo de la ruptura.

La nueva versión sobre la separación de Juana Viale y Yago Lange

Sin embargo, recientemente fue el periodista Pablo Layus quien aportó un dato que cambió el rumbo de la historia de Juana Viale y Yago Lange. "Todos hablan de la confirmación de la separación, pero también de que en los últimos días se habría enterado, al parecer, que había una tercera en discordia", afirmó durante el ciclo Primicias Ya.

El periodista agregó que esa sería la verdadera explicación detrás del distanciamiento. "Esto habría motivado a que los viajes, que no coincidían, que tenía muchas cosas para hacer... bueno, no tenía tantas cosas para hacer. Mejor dicho sí, pero no con Juana", expresó, dejando entrever que las razones de la separación de Juana Viale y Yago Lange podrían haber sido distintas a las que trascendieron inicialmente.

El presente de Juana Viale tras la separación

Mientras avanzaba esta nueva hipótesis, Santiago Sposato recordó que Yago Lange mantiene una intensa actividad vinculada al deporte y al ambientalismo: "Él es ambientalista, también un gran deportista, hace vela de manera profesional y representó a Argentina en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020. Ha navegado en el Perito Moreno y recolectado basura en muchos lugares del país", detalló.

Juana Viale

Por su parte, Oliver Quiroz también sumó información sobre el estado de ánimo Juana Viale tras conocerse estas versiones: "Gente del riñón me dijo que los ánimos no están muy bien. Me dijeron que hace una semana estaba algo triste, que no se acercó mucho a los invitados en la previa, que estuvo sola", sostuvo. Hasta el momento, ni la conductora ni Yago Lange realizaron declaraciones sobre estas versiones, por lo que los verdaderos motivos de la separación continúan sin confirmación oficial.