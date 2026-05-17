Juliana Awada deslumbró con el look deportivo ideal para jugar al paddle

Juliana Awada volvió a demostrar que el estilo también puede trasladarse al universo deportivo. Esta vez, la empresaria compartió una jornada de pádel junto a su grupo de amigas y, fiel a su impronta sofisticada y relajada, apostó por un look sporty chic donde los tonos tierra, las prendas funcionales y los accesorios de lujo fueron protagonistas absolutos.

El infalible juego de texturas y tonos tierra elegido por Juliana Awada

Para afrontar una mañana de actividad física sin perder sofisticación, Juliana Awada optó por una paleta de colores orgánicos y otoñales que dialogan a la perfección con su estilo personal. El centro de su propuesta estilística estuvo compuesto por un chaleco acolchado en un profundo tono verde oliva, una prenda técnica ideal para mantener la temperatura corporal sin restringir los movimientos. Debajo de este, sumó un buzo ligero de cuello elevado en la misma sintonía cromática, logrando un refinado efecto monocromático en la zona superior.

Look de Juliana Awada para jugar al paddle

Para completar el outfit, la empresaria prefirió la comodidad y el dinamismo de una pollera deportiva tableada en color negro, un clásico del guardarropa de tenis y paddel que aportó frescura. El calzado, un componente crucial para el rendimiento en la cancha, consistió en zapatillas de última tecnología que combinaban matices grises y oliva con suelas amortiguadas en blanco, asegurando un equilibrio perfecto entre la vanguardia del diseño contemporáneo y el cuidado ergonómico necesario para el juego.

El accesorio estrella y los complementos que coronan la apuesta de Juliana Awada

Más allá de las prendas principales, el verdadero foco de atención se lo llevó el equipamiento. Juliana Awada demostró que los elementos deportivos también pueden ser piezas de diseño de lujo. Capturó las miradas un exclusivo bolso de paddle confeccionado en gamuza verde militar con detalles de cuero en tono suela. Esta pieza de alta gama incluye una funda exterior desmontable, diseñada específicamente para proteger la paleta, que combina lona beige y cuero texturado.

Juliana junto a sus amigas

Para protegerse del sol con distinción, incorporó una visera técnica negra y anteojos de sol oscuros de formato clásico. Además, completó el conjunto con un reloj de pulsera con cuadrante claro y malla metálica, sumando un destello sutil de brillo a un atuendo predominantemente mate y deportivo. Cada elección reafirmó su capacidad para coordinar funcionalidad y diseño exclusivo.

Sorprendieron los accesorios del estilismo

Este encuentro entre amigas no solo resalta la importancia que la empresaria le otorga a la vida activa y los lazos afectivos, sino que también consolida su posición como un faro de inspiración estilística en cualquier circunstancia. La capacidad de Juliana Awada para trasladar su sofisticación innata a entornos cotidianos y de alta exigencia física es un reflejo de su identidad.

La fórmula de Juliana es "menos es más"

La fórmula de Juliana Awada no se basa en el exceso, sino en la selección meticulosa de materiales nobles, cortes favorecedores y una paleta cromática cohesiva. Una vez más, queda en evidencia que el verdadero estilo no se toma pausas, y que la elegancia es una actitud que se defiende tanto en una alfombra roja como dentro de una cancha.