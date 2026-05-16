Ni tapado clásico ni campera puffer: María Vázquez apostó por el abrigo furry que domina el invierno 2026

María Vázquez volvió a convertirse en referencia fashionista con un look sofisticado y completamente alineado con las tendencias más fuertes del invierno 2026. La top model apostó por un impactante abrigo furry y se llevó todas las miradas en redes sociales.

Total black y efecto piel: así es el abrigo furry de María Vázquez que marca tendencia

Con un look que combinó una estética elegante, glam y urbana, María Vázquez confirmó que los tapados de efecto piel y textura plush serán los grandes protagonistas del invierno 2026. En un reciente posteo en su cuenta de Instagram, donde la siguen miles de personas, la empresaria se mostró con un outfit perfecto para las noches de bajas temperaturas.

La pieza central de su atuendo fue un abrigo furry oversize en color negro, confeccionado en una textura ultra suave y aterciopelada que recordó el lujo clásico de los abrigos, pero reinterpretado bajo una estética moderna y contemporánea. El diseño se destacó por su gran volumen, mangas amplias y cuello envolvente XL, detalles que aportaron dramatismo y personalidad a la prenda.

María Vázquez

Además, el largo cropped permitió equilibrar visualmente la silueta y darle una impronta mucho más actual y street style. Sin dudas, los abrigos furry se consolidaron como una de las prendas “must have” de la temporada gracias a su capacidad para elevar cualquier look básico. Este tipo de piezas se llevan tanto en estilismos nocturnos como en outfits de día y funcionan especialmente bien en versiones total black, tonos chocolate, gris humo y off white.

La tendencia del abrigo furry apuesta por texturas protagonistas, prendas mullidas y siluetas oversize que combinan confort con sofisticación. En el caso de María Vázquez, la conductora interpretó esta moda a la perfección con un modelo impactante que se robó todas las miradas.

María Vázquez

Transparencia y sastrería: así completó María Vázquez su look total black

Debajo del abrigo furry, María Vázquez lució un body negro translúcido de mangas largas confeccionado en tul, otra de las tendencias clave de este 2026. El ítem dejó entrever un corpiño lencero en color negro y aportó un toque sensual y elegante a su look.

El juego de transparencias contrastó perfectamente con la textura intensa del furry, logrando profundidad visual y un estilismo mucho más moderno. Además, sumó un pantalón sastrero negro de corte amplio y tiro alto que aportó estructura y sofisticación. La combinación entre sastrería relajada y prendas sensuales aparece como una de las fórmulas más repetidas del último tiempo.

María Vázquez

De esta manera, María Vázquez dejó atrás el tapado clásico y la campera puffer para apostar por el abrigo furry que domina el invierno 2026. Además, con su look total black deja en claro que este diseño es uno de los más buscados y glamorosos en los meses fríos del año.