Santi Maratea marca tendencia con su cartera en forma de "cajita feliz"

Santi Maratea se convirtió en uno de lo jóvenes más influyentes de las redes sociales. A la vista quedó su alcance tras la cruzada solidaria que encaró desde su perfil en Instagram para conseguir $2 millones de dólares para ayudar a Emmita, la pequeña que lucha contra la Atrofia Muscular Espinal.

Es menester resaltar que más allá de su costado solidario, Santi Maratea llama la atención por su estilo jugado y único. Con su costado más "edgy" el joven se anima a combinar ropa urbana como nadie y es usual verlo usando ítems llamativos.

En esta oportunidad, el joven influencer publicó unas fotos en donde se lo vio caminando con celular en mano y luciendo una cartera en forma de "cajita feliz". Completó con pantalón cargo en tono verde militar y un maxi buzo violeta con detalles en verde, de Obey.

Respecto a su particular bolso, se trata de un diseño del trapero Travis Scott en colaboración con McDonald's. Sin lugar a dudas un ítem con mucha onda que Santi Maratea llevó con mucho estilo.

Quién es Santi Maratea

Santi Maratea comenzó su carrera mediática hace muy poco cuando se sumó a la ola de instagramers que son furor desde hace ya varios años. Junto a Grego Rossello, Lizardo Ponce, Sofi Morandi, Belu Lucius, entre otros, compuso el selecto grupo de jóvenes influencer que empezó a hacer ruido a mediados de 2016.

Sin embargo, fue su participación en el programa de Lizy Tagliani lo que lo ubicó en la escena mediática cuando, mientras formaba parte de El precio justo en Telefe, fue descubierto fumando marihuana en el baño del canal. "Fumo porros como si fueran caramelos", había dicho en ese momento.



Para adherir polémica a su CV, Maratea además trabajó con Mario Pergolini en Vorterix, aunque su partida de la emisora también derivó en polémica. Según parece, el periodista lo habría echado a gritos después de que el influencer mantuvo un problema judicial por hablar mal de un reconocido Youtuber.

Santi Maratea y la tragedia familiar que marcó su vida

Santi Maratea estuvo como invitado en Podemos Hablar hace algunas semanas y habló de la tragedia que marcó su vida. En diálogo con Andy Kusnetzoff, reveló que su madre se suicidó y cómo tomó el esa desición.



"Mi vieja murió repentinamente y cuando alguien se muere muy rápido, uno igual quiere cinco minutitos más. Mi mamá se suicidó", comenzó el influencer en la emisión de Telefé.

Luego, continuó: "Para mi eso es muy interesante porque me obliga a mi a incluirme en el proceso de una muerte de una madre y el respeto porque ella lo decidió. No lo entiendo, me dolió mucho pero el gran desafío para mi es respetarla a ella que fue muy juzgada toda la vida".

"Por su forma de ser o por de donde era, su entorno que juzgaba tanto, yo siempre le dije: alejate de esa gente. Yo siempre la banqué con lo que ella decidía y por ahí lo vecinos criticaban yo le decía: para mi es bueno", dijo el joven.

Finalmente, Maratea confesó: "Me pasó que en el entierro tuve que hablar y en un punto estaba toda esta gente y yo decía: Qué injusto porque ellos de acá se van y van a decir ´mirá cómo terminó Mariana, qué le habrá pasado´".