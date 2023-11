Santiago Artemis impactó con su look en el show de Taylor Swift inspirado en su disco Reputation

Taylor Swift es la protagonista indiscutida de la semana debido a sus multitudinarios shows en River Plate.

La icónica cantante presenta su The Eras Tour que propone viaje a través de las diferentes etapas de su carrera en el que, no solo se trata de la música, sino también es un desfile de moda que refleja la evolución y los momentos clave de la vida de Swift.

Cada era de Taylor Swift se caracteriza por su propio estilo distintivo, y en "The Eras Tour", esto se refleja magistralmente en sus looks. En el escenario, la diosa representó sus inicios y su disco "Lover" y así lo hizo con "Reputation", "Speak Now", Red, "Folklore" y "Evermore".

El look de Santiago Artemis inspirado en el peor momento de Taylor Swift

Santiago Artemis decidió subirse al concepto de los shows de Taylor Swift y eligió un look icónico que representa la era de "Reputation".

Esta etapa en la carrera de la artista está marcada por la ira y la venganza, especialmente hacia Kanye West. Aquí, Swift luce un catsuit de serpiente, simbolizando la intensidad y la furia de esos momentos.

Santiago Artemis

Es por esto que Santiago Artemis se inspiró en la era de "Reputation" en el que hace mención en todos los rumores sobre ella y el asedio de la prensa. "Yo me burlé de mí mismo y puse mis rumores en el sweter como tóxico, 'no se maneja bien en la tele'", reveló Artemis.

Santiago Artemis

En este caso, el diseñador se basó en esta etapa de Taylor Swift y eligió un sweter con un diseño de serpiente y brillos.