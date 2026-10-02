Sofía Zámolo mostró varios looks donde el pantalón de jean es protagonista. A través de distintas combinaciones que reflejan algunas de las tendencias que pisan fuerte esta temporada, la presentadora compartió los denim ideales para el día y la noche.

Sofía Zámolo y sus looks denim que son tendencia esta temporada

Sofía Zámolo volvió a demostrar su estilo versátil con una serie de looks en los que el pantalón de jean se convierte en la pieza central. Con diferentes lavados, siluetas y combinaciones, la modelo mostró que esta prenda clásica puede adaptarse a distintas ocasiones y acompañar tanto propuestas relajadas para el día como estilismos más sofisticados para la noche.

Uno de los looks elegidos por Sofía Zámolo apuesta por una de las combinaciones que nunca pierde vigencia: el total denim. La conductora lució un pantalón de jean de tiro alto, con un calce que acompaña las caderas y los muslos y se abre suavemente hacia el final de la pierna, creando una silueta flare.

Sofía Zámolo mostró los looks con pantalón de jean ideales para el día y la noche

El diseño se destaca por su azul clásico e intenso, con un lavado uniforme que aporta una apariencia sofisticada y fácil de combinar. La elección de una terminación ligeramente acampanada estiliza visualmente la figura y recupera una de las siluetas que volvieron a ganar protagonismo en la moda. Para completar el estilismo, Sofía Zámolo sumó una campera de jean corta a juego, logrando un conjunto total denim equilibrado y actual. La clave de este look está en llevar ambas piezas en tonalidades similares para conseguir una propuesta uniforme, moderna y con inspiración retro.

En otro de sus estilismos, Sofía Zámolo volvió a elegir un jean de corte ligeramente acampanado, aunque esta vez con un lavado azul intermedio que incorpora sutiles desgastes y las texturas naturales características del denim. El pantalón tiene un tiro medio y un calce cómodo, ideal para una propuesta informal y descontracturada. La leve apertura en el bajo aporta movimiento a la silueta y vuelve a poner en escena el jean flare, una alternativa que permite alejarse de los modelos completamente rectos sin caer en una silueta excesivamente amplia.

Sofía Zámolo mostró los looks con pantalón de jean ideales para el día y la noche

Sofía Zámolo lo combinó con una musculosa estilo Henley en verde oliva, un tono que aporta profundidad al conjunto y funciona especialmente bien junto al azul del denim. Para completar el look, la top model sumó sandalias altas de tiras finas en color marrón, un detalle que eleva la propuesta y demuestra cómo un pantalón puede transformarse con el calzado adecuado. Esta combinación resulta ideal para un look de día con una impronta urbana y relajada, pero también puede adaptarse a una salida informal durante la noche.

Para una propuesta de estética más nocturna, Sofía Zámolo eligió un pantalón de jean de tiro alto. En este caso, el denim se aleja del clásico azul y apuesta por un gris oscuro con efecto acid wash, que aporta una apariencia desgastada y contemporánea.

Sofía Zámolo mostró los looks con pantalón de jean ideales para el día y la noche

El lavado monocolor le da al pantalón una impronta más moderna y rockera, mientras que el tiro alto define la silueta y mantiene el protagonismo de la prenda. Es una alternativa que demuestra cómo cambiar el color y el acabado del denim puede transformar por completo un jean clásico. Como prenda superior, Sofía Zámolo agregó una blusa negra fluida de textura sutilmente brillante. Su diseño se destaca por los brillos, la leve transparencia de la tela, su escote en V y el pequeño ruedo que deja ver la cintura.

En este caso, el pantalón de jean funciona como una pieza clave para construir un look de noche sin necesidad de recurrir a prendas demasiado formales. El acabado desgastado, el tono gris y la blusa negra aportan una estética sofisticada, glamorosa y trendy que se adapta perfectamente a una salida nocturna.

Sofía Zámolo mostró los looks con pantalón de jean ideales para el día y la noche

El pantalón de jean, un básico que se adapta a todo

Con sus diferentes elecciones, Sofía Zámolo mostró que el pantalón de jean continúa siendo uno de los grandes básicos del guardarropa y que sus posibilidades van mucho más allá del clásico look informal. Los modelos flare, los lavados intensos, los desgastados y las versiones en tonos oscuros permiten renovar una prenda que temporada tras temporada vuelve a ocupar un lugar central.

La clave está en la combinación: una campera a juego puede convertirlo en un conjunto total denim; un top en un tono natural como el verde oliva aporta una impronta casual; mientras que una blusa negra y un jean gris pueden llevarlo hacia una propuesta más urbana y nocturna. De esta manera, Sofía Zámolo mostró los looks con pantalón de jean ideales para el día y la noche, y cautivó a sus seguidores de las redes sociales.