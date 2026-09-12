Duelo de looks: Nicole Neumann y Sofía Zámolo apostaron por la tendencia effortless

Desde escenarios completamente diferentes, Nicole Neumann y Sofía Zámolo coincidieron en una de las estéticas que pisa fuerte esta temporada. Se trata del estilo effortless, que permite armar propuestas cómodas, relajadas y sofisticadas al mismo tiempo.

Nicole Neumann y Sofía Zámolo tienen la fórmula perfecta para llevar el estilo effortless

La tendencia effortless se convirtió en una de las grandes apuestas de la moda para quienes buscan verse elegantes sin caer en looks demasiado producidos. La misma parte de una idea sencilla: armar conjuntos que parezcan naturales y fáciles de llevar, pero que también tengan detalles que los hagan sofisticados.

En este estilo, las prendas básicas, las siluetas relajadas y las combinaciones simples se convierten en las grandes protagonistas. Y esta vez, Nicole Neumann y Sofía Zámolo demostraron que existen diferentes maneras de incorporar esta estética al guardarropa.

Nicole Neumann

Desde las sierras de Mendoza, Nicole Neumann lució un look effortless con un marcado espíritu urbano y relajado. La empresaria eligió un pantalón de jean en color gris oscuro de silueta amplia y caída cómoda, que combinó con una blusa negra de satén y un cinturón fino en tono marrón claro con hebilla dorada, logrando una base clásica y versátil.

Nicole Neumann

El detalle que elevó el conjunto elegido por Nicole Neumann fue la campera estampada en color naranja, con un llamativo diseño inspirado en la naturaleza y motivos vegetales y animales. La prenda se convirtió en el punto focal del outfit y aportó color, personalidad y un aire más canchero. La combinación entre una base neutra y una pieza llamativa demuestra una de las claves de la tendencia effortless: no hace falta recargar el outfit para conseguir impacto.

Por su parte, desde su departamento en Miami, Sofía Zámolo llevó este estilo hacia un terreno completamente diferente. La conductora apostó por un outfit mucho más despojado, basado en colores suaves y prendas de líneas simples.

Sofía Zámolo

Tal como se puede ver en el clip que compartió en sus historias de Instagram, eligió un top sin mangas al cuerpo en tono morado, que combinó con un pantalón de tiro alto en rosa pastel, de pierna amplia y caída fluida. El contraste entre ambas tonalidades aportó elegancia sin perder la naturalidad característica del effortless.

La vestimenta de Sofía Zámolo se completó con sandalias en un tono claro y accesorios discretos, mientras que llevó el cabello largo suelto y de manera relajada. El resultado fue un look fresco, femenino y sofisticado, ideal para un contexto urbano y de clima cálido como Miami.

Effortless: la tendencia que apuesta por vestir bien sin esfuerzo

El duelo de looks entre Nicole Neumann y Sofía Zámolo demuestra que el effortless no tiene una única fórmula. La clave se encuentra en construir una imagen cuidada a partir de prendas que transmitan comodidad y naturalidad. Para conseguir este efecto, algunas de las combinaciones que mejor funcionan son los pantalones amplios con tops básicos, jeans con blazers, camisas oversized, prendas sastreras combinadas con piezas informales y accesorios minimalistas. El secreto está en encontrar el equilibrio entre lo relajado y lo sofisticado.

Así, la tendencia effortless propone una manera de vestir que parece sencilla a primera vista, pero que detrás tiene una elección estratégica de texturas, colores, proporciones y accesorios. Una estética que Nicole y Sofía llevaron con dos estilos propios y desde dos escenarios completamente distintos.

De esta manera, Nicole Neumann y Sofía Zámolo protagonizaron un duelo de looks al apostar por la tendencia effortless. La primera incorporó una campera estampada como pieza statement sobre una base oscura, mientras que la segunda se inclinó por una paleta delicada y prendas de cortes simples. Dos propuestas diferentes que comparten el mismo concepto: menos esfuerzo aparente y más personalidad.