De Pampita y Sofía Zamolo a Cande Ruggeri y Cami Homs: los mejores looks de las modelos influencers en República Dominicana

Pampita, Sofía Zámolo, Cande Ruggeri y Cami Homs compartieron una jornada especial en República Dominicana, donde participaron de distintos eventos y se convirtieron en el centro de todas las miradas. Las modelos e influencers coincidieron en una serie de encuentros que combinaron moda, elegancia y propuestas muy diferentes entre sí.

Sofía Zámolo, Pampita y Cande Ruggeri mostraron diferentes conjuntos que se llevaron todas las miradas

A través de las imágenes difundidas en redes sociales, Pampita, Sofía Zámolo, Cande Ruggeri y Cami Homs una mostró su propio estilo y apostó por diseños pensados para distintas ocasiones. Hubo conjuntos elegantes para una actividad de día y vestidos de gala para una cena nocturna, con colores clásicos, escotes pronunciados, transparencias, cortes asimétricos y detalles llamativos.

Pampita, Cande Ruggeri y Sofía Zámolo en República Dominicana//Instagram

Look de Pampita, Cande Ruggeri y Sofía Zámolo en República Dominicana//Instagram

En el primer evento Pampina se inclinó por un conjunto de cuero en color marrón oscuro. El outfit estuvo compuesto por un chaleco abotonado y un pantalón al tono, una elección que combinó sofisticación con una impronta más audaz. La conductora y modelo llevó su cabello oscuro, ondulado y suelto sobre la espalda, lo que reforzó el carácter elegante de la propuesta.

Look de Pampita en República Dominicana//Instagram

Sofía Zámolo, por su parte, optó por un traje sastrero que combinó un pantalón blanco de pierna ancha, una blusa marrón que estaba abierta en el frente y dejaba al descubierto un escote profundo y un blazer blanco, mientras que llevó el cabello rubio peinado de forma prolija.

Look de Sofía Zámolo en República Dominicana//Instagram

Look de Sofía Zámolo en República Dominicana//Instagram

Look de Sofía Zámolo en República Dominicana//Instagram

Cande Ruggeri eligió un vestido negro corto, de tirantes finos y escote en pico. El diseño incorporó un volante en la parte inferior, que le aportó movimiento y un aire más descontracturado al conjunto. La modelo completó el look con su cabello rubio suelto, apoyado sobre los hombros, en una propuesta simple y elegante.

Look de Cande Ruggeri en República Dominicana//Instagram

Sofía Zámolo, Cande Ruggeri y Cami Homs brillaron en la noche de República Dominicana con sus vestidos de gala

La segunda aparición de las modelos en República Dominicana tuvo lugar durante una cena nocturna, en la que las invitadas eligieron diseños más elaborados y de gala. Sofía Zámolo volvió a destacarse con un vestido largo negro de terciopelo con un escote profundo, una abertura lateral y sectores de transparencia ubicados en la zona del abdomen y una de las piernas. Completó el look con un saco sastrero del mismo tono. En cuanto al peinado, la modelo optó por el pelo largo y rubio cayó suelto sobre los hombros.

Look de Sofía Zámolo, Cande Ruggeri y Cami Homs en República Dominicana//Instagram

Sofía Zámolo y Cande Ruggeri//Instagram

Cami Homs también apostó por un vestido negro largo que tenía escote corazón y detalles de lentejuelas que aportaban brillo a la parte superior. La falda, de mayor volumen y textura, terminaba en varias capas de tela, generando un efecto teatral y elegante. La influencer llevó el cabello castaño oscuro, con reflejos miel, largo y liso, cubriendo parcialmente uno de sus hombros.

Cande Ruggeri sorprendió con un vestido blanco asimétrico de un solo hombro, decorado con detalles dorados. El diseño se ajustaba en la parte superior y luego se abría en una falda larga, con una abertura pronunciada en una de las piernas. Además, presentaba recortes estratégicos en la cintura, que aportaban un toque sensual al conjunto. La modelo lució su cabello rubio, con mechas más claras, hasta los hombros y peinado con ondas suaves.

Look de Cande Ruggeri en un evento de República Dominicana//Instagram

.Con propuestas muy distintas, las cuatro demostraron que no existe una única manera de destacarse en un evento. Entre el cuero, el terciopelo, los brillos y los diseños asimétricos, Pampita, Sofía Zámolo, Cande Ruggeri y Cami Homs convirtieron su paso por República Dominicana en una verdadera muestra de tendencias.