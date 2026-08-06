Así es la increíble habitación de Sofía Zámolo y su hija California en Disney: decoración de Stitch, globos metalizados y muchos regalos

Sofía Zámolo vivió momentos inolvidables junto a su pareja, José Félix Uriburu, y su pequeña hija California durante su última visita a Disney. A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió imágenes y vídeos que permitieron a sus seguidores asomarse a esta experiencia llena de magia, diversión y sorpresas. Sin embargo lo que más llamó la atención de los usuarios fue la increíble habitación que compartió con su familia por su decoración con Stitch, globos metalizados y muchos regalos.

Sofía Zámolo mostró la mágica habitación de Disney

Sofía Zámolo impactó a sus seguidores al mostrar la espectacular habitación en la que se hospedaron ella y su hija, cuidadosamente decorada con el personaje Stitch, uno de los favoritos de Disney. En un vídeo publicado por la influencer, se puede observar cómo ingresa a la habitación a través de una tarjeta magnética personalizada. Esta llave llevaba impresa una fotografía familiar, que incluye a Sofía, José Félix y su hija California, un tierno detalle que marcó el inicio de esta experiencia especial.

Sofía Zámolo junto a José Félix Uriburuy su hija California en Disney

Al entrar, Sofía Zámolo reveló que la habitación tenía una decoración en tonos azules que homenajea a Stitch. El personaje está presente detrás de las camas XL, creando un ambiente encantador tanto para adultos como para la pequeña California. La habitación está adornada con globos metalizados, que dan un aire alegre y festivo al espacio; uno de ellos lleva la leyenda “Bienvenida Sofía”, un gesto cálido que hizo sentir a la familia como en casa desde el primer momento.

Así es la habitación de Sofía Zámolo y su hija California en Disney

Además, la modelo mostró la cuidada ambientación continúa con detalles que no pasan desapercibidos: almohadones en colores rojos y grises que armonizan con las sábanas blancas y el cubrecama gris, junto a una delicada tela que forma dos cisnes unidos por el cuello en forma de corazón, símbolo clásico de amor y unión. Estos elementos hacen que la habitación sea mucho más que un simple lugar para descansar, transformándola en un espacio mágico y acogedor, ideal para disfrutar en familia.

Sofía Zámolo reveló los regalos que recibió su hija California en Disney

Además de la decoración, Sofía Zámolo compartió otro vídeo donde mostró los regalos que recibió su pequeña California. Lo primero que encontraron al ingresar a la habitación fue una caja de bombones, pero luego descubrieron que había una bolsa enorme con golosinas.

También, obtuvieron muchos obsequios relacionados con el personaje Elsa de “Frozen” y gorras con la imagen icónica de Mickey Mouse. Estos presentes fortalecieron aún más la atmósfera de cuento que envolvió toda la perfecta estadía que vivieron en Magic Kingdom.

La visita al parque temático Disney parece haber sido una escapada perfecta para la familia de Sofía Zámolo combinando diversión, descanso y momentos especiales que quedaron inmortalizados en las redes sociales. Los seguidores de la modelo no solo disfrutaron de las imágenes, sino que también destacaron la creatividad y el cariño puesto en cada detalle de la habitación, reafirmando la idea de que la magia de Disney puede sentirse en cada rincón.