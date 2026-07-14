Wanda Nara combinó la tendencia sporty chic con el color más vibrante de la temporada

Wanda Nara disfrutó de una jornada en Disneyland París junto a sus hijos y volvió a marcar tendencia con un look sporty chic. El gran protagonista de la apuesta fue un detalle vibrante que aportó color y convirtió un outfit cómodo en uno repleto de glamour.

El look de Wanda Nara que combina prendas deportivas con accesorios de lujo

Wanda Nara volvió a demostrar que la moda ocupa un lugar central en cada uno de sus viajes. Durante sus vacaciones familiares en París junto a sus hijos, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, la empresaria recorrió el parque Disneyland y compartió una serie de postales que no tardaron en llamar la atención de sus seguidores.

Más allá del imponente castillo de fondo y la increíble experiencia que brinda el sitio, todas las miradas se concentraron en el look que eligió para disfrutar de una jornada de paseo. Fiel a su estilo, Wanda Nara apostó por la tendencia sporty chic, una de las corrientes más fuertes de la temporada, que propone combinar prendas de inspiración deportiva con accesorios sofisticados para lograr un resultado relajado, pero con un toque de glamour.

Wanda Nara

Tal como se puede ver en las fotos que subió a sus historias de Instagram, Wanda Nara lució una musculosa blanca de escote redondeado y silueta ajustada, con la palabra "Stella" estampada en rojo sobre el frente, un detalle que se convirtió en el eje del look. A esta prenda la combinó con un pantalón deportivo azul marino de tiro alto, con las clásicas franjas blancas en los laterales. El mismo es una pieza emblemática del universo athleisure capaz de aportar comodidad sin resignar estilo.

Además, Wanda Nara sumó una campera con el mismo diseño de su pantalón. Sin embargo, eligió llevarla en otra tonalidad para combinarla con parte de su look. El abrigo de color rojo hizo juego con la palabra estampada de su body y también con el accesorio de lujo que llevó en su mano.

Sin dudas, el foco de su estilismo fue el color rojo, uno de los colores más vibrantes y en tendencia de la temporada. A la hora de elegirlo, Wanda Nara lo incorporó de manera estratégica para darle fuerza al conjunto y logrando un contraste perfecto con la base blanca y azul del outfit.

Wanda Nara

El exclusivo accesorio que completó el look sporty chic de Wanda Nara en París

Para completar su look sporty chic, Wanda Nara sumó un accesorio clave: cartera roja de cuero de la firma Chanel. Su formato estructurado con acabado brillante y correa dorada aportaron un toque sofisticado al atuendo de la conductora.

Asimismo, su diseño glam contrastó con la impronta deportiva del conjunto y reforzó una de las claves del sporty chic: combinar prendas relajadas con complementos de lujo para elevar cualquier outfit. Así, Wanda Nara logró un equilibrio entre comodidad y elegancia, demostrando que un solo accesorio puede potenciar un look casual.

Wanda Nara

De esta manera, Wanda Nara combinó la tendencia sporty chic con el color más vibrante de la temporada: el rojo. Este tono rompió con la base neutra del blanco y el azul marino, aportando energía y convirtiéndose en el detalle que transformó un look cómodo en una propuesta fashionista.