Claudio Cosano recordó la boda de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Parecía que se casaba Lady Di"

El reconocido diseñador argentino Claudio Cosano, referente indiscutido de la moda nacional, brindó una entrevista a Marcelo Polino para Caras Glam. Allí, rememoró con cariño el protagonismo que tuvo en las dos grandes bodas de Wanda Nara, tanto en su primer casamiento con Maxi López como en su segundo con Mauro Icardi.

Claudio Cosano habló sobre la boda de Mauro Icardi y Wanda Nara

Claudio Cosano fue el encargado de vestir a Wanda Nara en dos ocasiones muy especiales: en primer casamiento con Maxi López y, años después, su segunda boda con Mauro Icardi. "Conmigo repitió. Porque bueno, primero le hice el primer traje de novia", indicó el referente de la moda en Caras Glam.

Claudio Cosano con Marcelo Polino en Caras Glam

Durante la nota con Marcelo Polino, el hombre del glamour explicó que tuvo un rol destacado en el casamiento de la empresaria vistiendo a toda la familia del futbolista. "Cuando se volvió a casar con Mauro, me volvió a convocar a mí, le hice a la mamá, a ella y vestí hasta la familia de Mauro, a la hermana y a la mamá. Era todo el combo", declaró. En esa misma línea, Claudo Cosano habló sobre Analía Rivero, la madre del actual jugador del Galatasaray y no escatimó en elogios al expresar la relación que tuvo con ella en aquel gran evento: "La mamá de Mauro Icardi es bellísima, divina".

Pero la conexión entre Cosano y Wanda va mucho más allá de los vestidos. El diseñador reveló cómo su colaboración le sirvió para impulsar su carrera. "Lo digo siempre, ella me dio el puntapié para decir, ‘Bueno, si querés ser conocido o querés ser famoso, popularizar tu moda, tenés que hacer algo mediático’", dijo y resaltó: "Me acuerdo que el día que se casó Wanda, estaba bloqueado el hotel. Parecía que se casaba Lady Di".

Claudio Cosano en Caras TV

Claudio Cosano contó cómo comenzó a vestir a Wanda Nara

Por otro lado, haciendo un repaso por estas bodas, Claudio Cosano narró cómo comenzó a vestir a la conductora: "Un día me llega una revista y decía, ‘Diseñador preferido: Claudio Cosano’. Y yo no la conocía, ni ella me conocía a mí. Al mes me llama que se casaba y nada, le dije, ‘Vení’".

Claudio Cosano en Caras Glam por Caras TV

El diseñador también destacó el impecable guardarropa de Wanda, reflejo de su sofisticado gusto por la moda y las grandes marcas. "Te juro que es admirable. Yo con tener el 5 por ciento del fondo de placard de ella me conformo, porque tiene colecciones enteras, usa todas grandes marcas”, afirmó. Incluso mencionó que recientemente la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) adquirió una exclusiva Birkin Bag gigante, muy popular entre futbolistas: "En eso es muy Susana Giménez".

Gracias a esta relación única entre Wanda Nara y Claudio Cosano, ambos personajes marcaron hitos en la moda y el espectáculo local, demostrando que el glamour y la personalidad pueden ir siempre de la mano.