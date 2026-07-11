De Valentino a Jacquemus: cuánto cuestan las carteras de lujo que Wanda Nara puso a la venta

Mientras disfruta de unos días de descanso en Europa, Wanda Nara amplió la tienda online en la que vende prendas y accesorios de su guardarropa. Luego de ofrecer vestidos, zapatos y distintos looks usados, ahora la empresaria sumó una nueva categoría: carteras de lujo.

En esta oportunidad, incorporó cuatro modelos que ya aparecen publicados en la plataforma con sus respectivos precios y descripciones. Todos figuran como usados y en perfectas condiciones, una característica que acompaña a cada uno de los productos disponibles en el sitio.

Wanda Nara, fanática de las carteras de lujo

Las cuatro carteras que Wanda Nara puso a la venta

La pieza más exclusiva de la selección de carteras de Wanda Nara es una Valentino Garavani Glam Lock en cuero color rosa fucsia, con las clásicas tachas Rockstud, cadena dorada removible y estructura rectangular. Se trata del accesorio más costoso de la colección y tiene un valor de $1.400.000.

A ella se suman dos mini bolsos Jacquemus, ambos con el icónico diseño de asa curva XL que caracteriza a la firma francesa. Uno está confeccionado en un delicado rosa antiguo y el otro en un llamativo turquesa, mientras que ambos conservan el formato trapecio estructurado y el logo dorado de la marca. Cada uno se ofrece por $500.000.

Así son las carteras que Wanda Nara puso a la venta

La propuesta se completa con una cartera Loungefly de Hello Kitty, realizada en símil cuero blanco con detalles en rojo, orejas en relieve y el clásico moño bordado del personaje de Sanrio. Este modelo, de estilo más lúdico, es el más accesible de la selección y se vende por $230.000.

Con esta incorporación, el clóset de Wand Nara sigue creciendo y suma nuevas piezas de diseñador para quienes buscan acceder a prendas y accesorios que formaron parte del guardarropa de la conductora.

Las vacaciones de Wanda Nara junto a sus hijos en Italia

Mientras continúa actualizando su tienda online, Wanda Nara también disfruta de unas vacaciones en Italia junto a cuatro de sus hijos. Antes de viajar compartió una imagen en sus redes sociales en la que mostró cinco pasaporteras de Louis Vuitton personalizadas con las iniciales de cada integrante del grupo. En la fotografía podían verse las correspondientes a W.N., B.L., C.L., I.I. y F.I., en referencia a Wanda, Benedicto, Constantino, Isabella y Francesca.

Wanda Nara viajó a Italia con sus cuatro hijos

El viaje se produjo después de que la empresaria se reencontrara con sus hijas, quienes habían pasado varias semanas junto a Mauro Icardi. Para concretar la salida del país, debió contar con la autorización correspondiente, ya que las menores necesitan el consentimiento de ambos padres para viajar al exterior en el marco del proceso judicial que atraviesan.

Desde Milán, Wanda Nara ya comenzó a compartir distintas postales de sus vacaciones familiares, mientras continúa administrando su clóset, un proyecto que ahora también incluye una selección de carteras de lujo pertenecientes a su colección personal.