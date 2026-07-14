La educación Mirko y Milenka, los hijos de Marley: pensada en tres idiomas, cuidados por la inteligencia artificial y sin trato especial

Marley volvió a abrir las puertas de su vida familiar y habló sobre la educación de sus hijos, Mirko y Milenka, durante una entrevista en Ángeles y Demonios con Angie Landaburu. El conductor explicó cuáles son las prioridades que tiene en su crianza y cómo busca que ambos crezcan en un entorno donde puedan desarrollarse con naturalidad, pese a la exposición pública que implica ser parte de su familia.

Marley junto a sus hijos, Mirko y Milenka

En ese contexto, Marley contó que eligió una escuela con un enfoque particular para Mirko y también se refirió a uno de los temas que más lo inquieta de cara al futuro, el avance de la inteligencia artificial y el impacto que podría tener en la vida de sus hijos. Además, recordó cómo le explicó a su hijo mayor el proceso mediante el cual llegó al mundo.

Marley apostó por una educación sin privilegios

Al hablar sobre la escolaridad de Mirko, Marley reveló que eligió una institución con enseñanza en varios idiomas: "Él va a una escuela alemana, es trilingüe, alemán e inglés", comentó, al tiempo que explicó que el objetivo siempre fue brindarle una formación integral sin que su condición de hijo de una figura pública marcara diferencias con el resto de sus compañeros.

Marley y Mirko

"Él no va a poder evitar que lo reconozcan como Mirko, el hijo de Marley; hay que tratar de que lo viva todo de la forma más feliz posible", expresó. En ese sentido, destacó que el colegio fue una elección pensada para que pudiera transitar su infancia con normalidad. "La escuela que elegí tiene que ver con eso, porque él es uno más. Nadie lo trata especial ni nadie lo trata mejor", aseguró Marley.

La estructura familiar de Marley

Durante la entrevista, Marley también recordó cómo fue la primera conversación con Mirko sobre su nacimiento. El conductor explicó que, desde pequeño, buscó responder a sus preguntas con naturalidad y adaptando la explicación a su edad, para que comprendiera que existen distintos modelos familiares.

Marley y Mirko

"Yo le dije: 'Mirá, hay chicos que tienen mamá y papá, hay chicos que tienen papás y mamás, hay chicos que tienen dos mamás, hay quienes tienen dos papás. Las familias son de muchas maneras. Vos me tenés a mí, que yo te quería tanto, tanto, tanto'", recordó. Más adelante, cuando su hijo volvió a preguntarle sobre el tema, decidió contarle con mayor detalle cómo fue el proceso de subrogación de vientre. "Le expliqué que le pedí ayuda a una mujer que vive en Estados Unidos y le fui contando todo el proceso", relató.

La mayor preocupación de Marley como padre

Más allá de la educación formal, Marley reconoció que uno de los temas que más lo inquieta de cara al futuro de sus hijos es el avance de la inteligencia artificial. Incluso contó que ya planteó el tema en la escuela de Mirko porque considera que será un desafío que las familias deberán afrontar en los próximos años. "Me da un poco de miedo, más que nada la inteligencia artificial. Va a suceder en cualquier momento que nadie va a saber lo que es real y lo que no", expresó.

Marley y su hija, Milenka

Además, explicó que esa preocupación es aún mayor cuando piensa en Milenka, ya que considera que las mujeres suelen estar más expuestas en los entornos digitales. De esta manera, Marley dejó claro que el uso responsable de la tecnología es uno de los aspectos que busca incorporar en la crianza de sus hijos a medida que crecen.