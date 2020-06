Abraham Mateo reveló que sufrió bullying de pequeño y contó cómo logró superarlo

Comenzó su carrera de muy pero muy pequeño, cuando debutó en un festival de Andalucía a los 7 años, y tras consagrarse allí Abraham Mateo (21), no paró de crecer y expandir su música a lo largo y ancho del mundo. Hace tan solo unos días editó "Tiempo pa olvidar" su nuevo sencillo en el que hace un dueto con Becky G. y el tema explotó en las plataformas musicales. Desde su casa en Madrid, donde disfruta del verano que recién comienza, el multitudinario artista atendió a CARAS Digital y abrió su corazón...

"Con Becky llevábamos mucho tiempo pensando en hacer algo juntos, grabamos una canción hace siete años y quedó en un cajón entonces yo compuse esta canción y le dije 'oye te gusta' y me dijo que le encantaba y nos vimos en el video clip... Nos prendieron fuego, con mucho efectos especiales, me encantó", comenzó contando y luego habló de sus difíciles comienzos cuando tenía 13 y 14 años y sufría bullying mediante las redes sociales y las diferentes plataformas de video...

"Los comienzos no fueron fáciles fui victima de bullying cibernético había haters que no dejaban de mandar un mensaje espantosos cuando saque “Señorita” tenia 13 o 14 años. Había muchísimos youtubers que intentaban ridiculizarme haciendo parodias. Nunca he recurrido a una terapia para superarlo, lo hice con el refugio de la familia e intente salir adelante. Soy una personas que no le gusta estancarse en lo malo, lo miro de reojo y sigo adelante. Le doy gracias a Dios y estoy muy orgulloso de mi familia, mis padres, Antonio y Susana y mi hermano Tony porque me han apoyado desde pequeño y me ayudaron a soportar el padecimiento que sufría a diario", reveló tocando sus fibras más íntimas.

Sobre nuestro país dijo que se siente cómo en casa y que le encanta Lali Espósito y Axel, entre otros: "Cuando pienso en la Argentina se me ilumina la cara, porque es una conexión muy fuerte la que tengo con ustedes. Es como si me sintiera en casa, me encanta el acento argentino. Los fans son súper eufóricos tengo, muchos amigos como Axel y Lali. Cuando estoy allí tengo poco tiempo para conocer, pero la ciudad de Buenos Aires y Córdoba las he recorrido un poco. Debo haber estado por su país unas 15 veces, ya es mi hogar", sentenció y luego habló de que significa la mujer argentina para él.

"Las mujeres argentina me vuelven loco, mira pues que se me van los ojos. El acento argentino me mata me dicen boludo y me caigo al suelo... Las facciones que tienen sus mujeres son preciosas, son cercanas, cariñosas y a mi eso me encanta. Apenas pueda reprogramar mi agenda estaré por allí, cuando toda esta locura del virus termine y se un mal recuerdo para todos. Tenía un show en el Luna Park con todo lo que eso significa y me dolió mucho cancelarlo así que tengo una cuenta pendiente", finalizó.