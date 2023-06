Blur presentó su nuevo tema y emocionó a los fans de cara al Primavera Sound en la Argentina

Blur lanzó su segundo adelanto titulado "St. Charles Square" perteneciente a su próximo álbum "The Ballad Of Darren". El primer sencillo, "The Narcissist", ya había generado un gran revuelo entre los seguidores.

Con un video en el que el grupo se presenta en vivo, la banda causó una gran repercusión entre los fans. "Hubo momentos de alegría absoluta", reconoció el bajista Alex James durante una conferencia de prensa en el Castillo de Colchester.

En cuanto a la grabación del álbum, el cantante Damon Albarn reveló en una entrevista con Apple Music: "Cuando terminé los demos, sentí que tenía algo que me emocionaba. Hice que todos ingresaran al estudio en enero de este año y simplemente los hice sentarse y les dije: 'Bien. Esto es lo que tengo. Elijan lo que quieran usar de eso y avanzamos desde ahí'".

En este sentido, Albarn describió el disco como un reflejo, una reflexión y un comentario sobre el momento en el que se encuentran como banda.

Blur regresa a la Argentina

Además, los seguidores argentinos de Blur tienen una gran noticia, ya que la banda regresará al país como parte del festival Primavera Sound, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de noviembre en el Parque Sarmiento. Este anuncio llegó después de que Blur sorprendiera a sus seguidores el año pasado al regresar a los escenarios tras su pausa en 2015.

Después de un período de caos, Blur está listo para brindar a sus fanáticos una dosis de nostalgia y buen rock en un soleado día de verano en Londres. La sala del estadio de Wembley se convertirá en el escenario perfecto para esta esperada reunión de los talentosos músicos.

