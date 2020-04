VIDEO | ¡Siguen las clases! Brian May te enseña cómo tocar We are the Champions

Considerado como uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos, Brian May, el histórico fundador y actual miembro de Queen continúa recluído en su casa junto a su mujer pero consciente de que casi todo el mundo está viviendo una etapa de aislamiento, el músico utiliza su cuenta de Instagram para entretener y brindarle un servicio a sus fans.

Desde que comenzó la cuarentena Bryan se decidió a tomar su guitarra y grabar videos mostrando no sólo cómo se tocan las más emblemáticas canciones de Queen, sino también cómo deben sonar, ya que la banda tenía un sonido muy particular. En esta oportunidad, May decidió enseñarle a su fans a tocar "We are the Champions", acaso uno de los temas más escuchados del mundo y el primero que cantan los deportistas campeones al consagrarse.

Pero además del video, que podés verlo aquí abajo y si tocás la guitarra seguramente te va a ayduar a sonar como él, Brian escribió unas sentidas palabras que tiene que ver justamente con el tema en cuestión y el momento que el mundo vive.

"Me parece que deberíamos dedicar este a todos los soldados de primera línea que luchan por la Humanidad contra el coronavirus insurgente. Al igual que nuestros padres, abuelos y bisabuelos que lucharon por nosotros en dos guerras mundiales, esos valientes guerreros en primera línea son nuestros nuevos CAMPEONES. Eso significa médicos, enfermeras, limpiadores, porteros, conductores, señoras del té y caballeros, y todos los que arriesgan sus vidas en silencio todos los días para salvar las vidas de nuestros parientes. CAMPEONES TODOS !!! Vamos a hacerlo ! Déjame ver tus manos !!! Y escucha tus voces..."