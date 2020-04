Una abuela le pidió ayuda a Alexa en sus últimas horas de vida

Una triste historia se hizo viral luego de que trascendiera de que una mujer enferma de COVId-19 en Michigan a minutos de morir, había pedido ayuda a Alexa, la asistente virtual de Amazon.



La hermana de LouAnn Dagen fue quien encontró estos desgarradores audios en los que se puede escuchar el padecimiento de la mujer, que murió en el hospital Hospital Mercy Health Saint Mary's. "Tengo dolor. Tengo que encontrar una manera de aliviarlo", "Alexa, ayúdame" o "Alexa, me va a doler" fueron algunos de los fragmentos de las conversaciones revelados al canal de noticias local News 8 por su hermana, Penny Dagen.



LouAnn tenía 66 años, era residente del hogar de ancianos Metron de Cedar Springs y tenía diabetes e hipertensión. Dagen explicó que su difunta hermana recibía medicación para palear el dolor y que fue llevada a la emergencia del centro médico más cercano cuando tuvo una crisis respiratoria.

"El hospital me llamó de inmediato y me dijo que la pusieron en un respirador. Me preguntaron si le administraría resucitación cardiopulmonar en el caso de que su corazón se detuviera; y yo dije: 'No, ella no quería eso'. Y entonces su corazón se detuvo y eso fue todo", explicó Penny Dagen. Asimismo aseguró que "es bueno saber que ya no sufre, pero todavía la extraño".

¡Muy triste!