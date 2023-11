Después de mucha anticipación y espera, el Primavera Sound Buenos Aires dio su puntapié inicial el sábado 25 de noviembre en el enorme predio de Parque Sarmiento.

En una noche que desafió las expectativas y rompió los esquemas, The Cure cerró la primera jornada del festival con un espectáculo que se alejó de lo convencional y se sumergió en la esencia pura de la música.

La legendaria banda británica liderada por Robert Smith ofreció un concierto que superó las dos horas y media, haciendo un repaso por su extensa carrera, además de sorprender con algunos temas nuevos. La figura del líder de The Cure se alzó en las grandes pantallas en donde apareció con su clásico labial rojo y una remera con un sol que recordaba al de nuestra bandera.

El concierto se abrió con "Alone", seguida de "Pictures of You", tema con el que la audiencia gritó a viva voz. Se trató de un show muy esperado por los fans, luego de once años de su última presentación en Buenos Aires.

The Cure regresó con todo su potencial y un misticismo que abrazó a un amplio grupo generacional. Dentro del repertorio estuvieron clásicos como "Lovesong", "Inbetween Days" y "Just Like Heaven", con los que el público bailó y coreó a viva voz. Mientras que con "It Can Never be The Same", "Want", "Plainsong" y "Disintegration", la energía de la banda se sintetizó en notas instrumentales más oscuras.

En el tramo final del show llegarían "Lullaby" y "The Walk", pero los fans se entregaron por completo con "Friday I’m in Love" y "Close to Me". La despedida llegó con "Boys Don’t Cry" donde el público argento le regaló a la banda el carisma por el que es conocido mundialmente. “Son increíbles”, lanzó un Robert Smith a pura complicidad con su gente.

Más primavera con Dillon y Él Mató a un Policía Motorizado

Previo al desembarco de The Cure para el acto final, figuras locales engalanaron los diversos escenarios del Primavera Sound. Con el sol ardiente como telón de fondo, el público se sumergió en una mezcla ecléctica de estilos que oscilaron entre lo oscuro, lo foráneo y lo imposible.

Dillom se erigió sobre el escenario con su estilo estridente. Desde el repertorio de "Post Mortem", el disruptivo músico deslumbró con su "Yeezus era", incluyendo material de su ep AD HONOREM Vol. 1.

Entre guiños a Pity Álvarez y con un cover de Charly García, Dillom conquistó al público que en un momento del show coreó un vivo "Y ya lo ve, y ya lo ve / El que no salta votó a Milei", coincidiendo con el caldeado ambiente político local.

Previo a esto, el campo se llenó con las melodías con El Mató a un Policía Motorizado, quienes ofrecieron un set que estuvo mixeado por lo nuevo y esos clásicos infaltables como “Más o menos bien” y un mensaje para Robert Smith antes de "El tesoro".

Previo a esto, Conociendo Rusia encantó al público con éxitos como "Tu encanto" y "Puede ser", y logró conmover al público con una emotiva versión de "Rezo por vos". Richard Coleman también dijo presente en un set en donde homenajeó a Gustavo Cerati con "Hombre al agua" y David Bowie con una potente versión de "Heroes".