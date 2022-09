Dua Lipa en Argentina: así fue el primer show de la nueva reina del pop

El contexto era perfecto: una noche de luna llena, una temperatura agradable y un martes 13. A pesar de las predicciones sobre esta fecha, la noche fue ideal para que Dua Lipa despliegue su hechizo en el Campo Argentino de Polo.

Las luces se apagaron a las 21.30 puntual para dar lugar a la magia. Dua Lipa apareció con un catsuit verde, su cabellera negra y su mirada impactante.

Ante el chillido del público, la “nueva figura del pop” comenzó su ritual con Physical, New Rules y Love Again. No hubo tiempo para el descanso y cada escena estuvo compuesta por su equipo de bailarines, que acompañaron a la artista con meticulosa precisión inglesa.

Dua Lipa dio su primer show en el país. Foto: Silvina Palumbo

Future Nostalgia es el nombre de este tour mundial de Dua Lipa, concepto que también se vio impactado en show donde no faltaron los guiños a los 80 y también a la comunidad LGTBQ+

Con un show dividido en cuatro actos, la cantante no defraudó a su fandom que conoce bien sus tiempos y sus canciones, perfectamente preparadas para darle al público lo que espera. Ni más, ni menos.

Dua Lipa cautivó en su primer recital en el Campo Argentino de Polo. Foto: Silvina Palumbo

Physical, Levitating y Pretty Please fueron algunos de los temas más ovacionados, incluyendo a Cold Heart, el clásico que la diosa hizo con Elton John y en el que decidió entonar con una bandera Argentina colgada de sus hombros.

Dua Lipa en el Campo Argentino de Polo. Foto: Silvina Palumbo

La magia terminó cerca de las 23 cuando Dua Lipa vertió la pócima final con Don't Start Now, la canción que dio un cierre inconcluso: el ultimo recital será hoy en el mismo lugar y bajo la misma luna.

Dua Lipa presentó su Future Nostalgia Tour. Foto: Silvina Palumbo.

Cinco datos que tenés que saber de Dua Lipa

Dua Lipa lanzó su primer disco homónimo en 2017 a pesar de que muchos dijeron que no podía cantar por su estilo "ronco" en su voz. Sin embargo, su nombre es una marca registrada y tiene un lindo significado: Dua significa amor y sus raíces son de Kosovo y Albania.

Su padre fue el gran inspirador en su carrera. Dukagjin Lipa fue vocalista y guitarrista de la banda de rock de Kosovo, "Oda", que duró hasta 1998.

Dua Lipa en Argentina. Foto: Silvina Palumbo.

El fanatismo de Dua Lipa por el yoga es tal que en una de sus giras se llevó con ella a su instructora.

La artista británica hizo colaboraciones con diversos artistas pero ella misma confesó que fue su feat con Madonna el preferido. También trabajó con artistas como Elton John, Miley Cyrus, BlackPink y Calvin Harris.

Una de sus primeras pareja conocidas fue el chef británico Isaac Carew en 2013 con quien tuvo diversos idas y vueltas hasta 2018. También estuvo saliendo con el líder de la banda LANY, Paul Jason Klein, desde agosto de 2017 hasta enero de 2018.

En 2019 fue pareja de Anwar Hadid, el hermano de Bella y Gigi Hadid, pero el idilio terminó en diciembre de 2021. Ahora, los rumores apuntan a Aaron Piper, actor de Élite.