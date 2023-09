El Paz Martínez se despide de los escenarios: "La música fue mi primer amor”

Con 50 años de trayectoria en la música, Norberto Alfredo Gurvich, más conocido como el Paz Martínez, está listo para comenzar a despedirse y lo hará de una manera icónica, subiendo por primera vez al mítico escenario del Teatro Gran Rex el próximo 23 de septiembre.

Lo llaman el último romántico y no es para menos. En su haber, luego de haber compuesto más de 500 canciones, tiene algunos de los himnos más memorables al amor. “Y Qué”, “Qué par de pájaros”, “Amor pirata” y “Una lágrima sobre el teléfono”, son algunos de los que componen la extensa lista.

CARAS dialogó con el cantautor sobre la decisión de despedirse de los escenarios y él confesó que prefiere decirle adiós ahora, cuando aún esta pleno y con la posibilidad de “bancarse” un show de dos horas y media, antes que encontrarse con un escenario despidiéndolo a él: “Entiendo que a muchos artistas les cuesta, pero yo siempre tuve muy claro el camino, todo comienza y todo tiene que tener un final y quiero que el mío sea con aplausos”.

- ¿Qué te hizo decidir que ahora era el momento de decir adiós?

- Porque veo que va cambiando todo. Que quede claro, no es una crítica, pero que Gran Hermano gane el Martín Fierro de oro muestra que algo ha cambiado y yo no me siento cómodo con eso. Bad Bunny recibió un premio en Estados Unidos como mejor compositor. Si Bad Bunny recibe un premio como mejor compositor ¿dónde estoy parado yo? Un tipo que toda la vida se ha cuidado con respecto a lo que dicen las palabras. Entonces no entiendo lo que ha pasado. Aprovecho este momento en que veo todo esto y me siento un poquito fuera de lugar. Entonces digo "bueno, bye". Lo que hice ya lo mostré, ya lo escribí. Muchas canciones mías forman parte de la memoria popular. Dios me ha bendecido, me ayudó muchísimo y fundamentalmente la gente.

- Más allá de los cambios que atravesó la escena nacional, ¿rescatas algo, hay algún artista que escuches o conozcas?

- No conozco a ninguno de cerca, pero estoy atento a todo. Siempre mi vida fue así con respecto a la música, para mi se divide en dos: o es mala o es buena. Punto. Los géneros son distintos, depende como te sientas en el momento. Dentro de la música urbana me llevé una sorpresa muy grande con un chico de Monte Grande, Tiago PZK. Le mandé un mensaje por Instagram y me respondió muy afectuoso. Después está Trueno, que me encanta. En lo único que no coincidimos con Trueno es que él es bostero y yo soy de River. Pero me encanta. Me parecen muy talentosos estos chicos. Manejan un idioma que es parecido al nuestro, pero es distinto.

El Paz Martínez se retira de los escenarios | Prensa.

A lo largo de su carrera, el cantautor fue distinguido con discos de oro, platino, doble platino, dos Martín Fierro y fue nombrado Personalidad Destacada de la Cultura del país. Trabajó junto a algunos de los artistas más reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, componiendo canciones para María Marta Serra Lima, Valeria Lynch, Luciano Pereyra, Rodrigo, Miranda y Los Pimpinela, entre tantos otros.

“¿Cómo se dice adiós ?…”

“La primera canción que voy a cantar la escribí especialmente por todo este tiempo de silencio en el que no me vieron en un teatro de Buenos Aires. La vida siguió, yo seguí escribiendo, y este tema tiene que ver con el reencuentro”, contó el Paz Martínez, quien no se presenta en la calle Corrientes desde hace una década. “Fijate qué ironía, escribí una canción sobre el reencuentro en el momento en que me estoy despidiendo, pero salió por ese lado”, expresó entre risas. El artista de también compuso un tema sobre sus 50 años en la música, al que llamó de la misma manera y con el que espera deleitar al público que lo acompañe el próximo 23 de septiembre, donde asegura que sus canciones sonarán como siempre, en el mismo tono, dado que nunca perdió la voz pero “si el pelo”.

Qué es la música para un artista con medio siglo de trayectoria

Nacido en San Miguel de Tucumán en 1948, comenzó su carrera en la década del 70 integrando el popular Trío San Javier. Fue en 1982 cuando decidió dar un paso al costado para empezar a desplegarse como solista y el éxito no tardó en llegar. El artista reconoció que la música fue “su primer amor” y que gran parte de eso se lo debe a sus padres, quienes a los 14 años le regalaron su primera guitarra.

“El apoyo lo tuve siempre del lado de David, mi padre, pero en mi casa mi madre cantaba todo el día. Tengo escrito algo que dice ‘cuando mi madre cantaba se iluminaba la casa’, y era así”, recordó el artista en diálogo con CARAS. “Lo recuerdo como si fuera hoy. Tenía 14 años, estaba acostado en el piso de baldosas escuchando una radio chiquitita que tenía, sonó ‘Love me do’ de los Beatles y me voló la cabeza. Yo dije ‘quiero hacer eso’ y así fue”, agregó sobre el día que entendió hacía donde iba su camino.

El artista tucumano comenzó su carrera en el Trío San Javier | Prensa.

El Paz Martínez es un referente de la canción romántica: “La IA me pone en el lugar del mensajero del amor”

El Paz Martínez es una voz autorizada a la hora de hablar del amor en la música. Sus composiciones hacen un recorrido por los sentimientos más profundos del ser humano y por cada una de las etapas del sentir. Fue a los 18 años cuando conoció a la mujer de su vida, Marta, con quien lleva casi 60 años caminando a la par, con dos hijos y tres nietos en común.

Sin embargo, el artista admite que además de su familia, lo que lo inspira a escribir sobre el amor es escuchar a los demás y entender sus historias. También llenarse de consejos de gente muy sabia con la que se va cruzando a lo largo de su vida. “Un día en Mar del Plata, Armando Manzanero se acercó a saludarme en El Torreón y me aconsejó que jamás agreda a una mujer en una canción y yo nunca lo hice”, le contó a CARAS sobre su encuentro con otro de los compositores de la música romántica más grande de todos los tiempos.

Paz Martínez se presentará el 23 de septiembre en el Teatro Gran Rex | Prensa.

Si algo destaca de su extensa carrera dentro de la escena musical “Beto”, como lo llaman en la intimidad, es que siempre mantuvo un bajo perfil, cuestión que considera que le ha jugado en contra. "Yo no soy un personaje de los medios, no me sale, no es lo mío, no soy un Cacho Castaña. Cacho era talentosísimo, pero además le agregaba lo otro. Lo picante, lo atorrante que era. No soy Sandro, ni podría. Soy una persona con muy bajo perfil", explicó Martínez.

Además, aseguró que si bien, en su vida diaria es Beto, cuando se sube al escenario aparece el personaje del Paz Martínez, ese que habla y canta con la gente, creando el clima necesario para disfrutar de un gran show. Esa misma magia buscará generar el 23 de septiembre en el Teatro Gran Rex a las 20:30 horas, donde comenzará a despedirse. Pero en ese momento no estará solo, porque el Paz Martínez le reveló a CARAS que algunos “compañeros de ruta” lo estarán acompañando en el popular escenario porteño. “El que viene, viene, sube y canta conmigo”, expresó.

Además, aseguró que el show será muy íntimo, recorrerá su gran repertorio de éxitos y apelará directamente a las emociones de su público que tanta felicidad le dio. “Gané algo que siempre he buscando en mi vida, el cariño de la gente”, cerró emocionado.