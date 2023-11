Juli Savioli: “La música me estaba esperando y yo no lo sabía”

Juli Savioli se hizo conocida por su humor histriónico y bizarro, donde varios de sus álter egos se viralizaron a través de las redes sociales, donde ella cuenta con más de 9 millones de seguidores entre las distintas plataformas.

Todo comenzó con una entrevista realizada por Natan Bianco en 2022, donde, entre muchas personas, apareció una hasta entonces no tan conocida Juli Savioli que, al ser consultada sobre lo que le diría a la última persona que besó, ella respondió “que se repita”.

Rápidamente, el divertido clip y consecuente meme, comenzó a dar vueltas por millones de dispositivos, volviéndola un clásico de la cultura 2.0, que incluso a día de hoy sigue resurgiendo una y otra vez. Esto le sirvió para impulsar su contenido, plasmar su impronta, y dejar claro que es mucho más que un video viral. Actualmente es una de las influencers más conocidas de Argentina.

Juli Savioli a solas con CARAS

Ahora, la joven de 21 años, nacida en Mar del Plata, decidió explorar otro costado del arte y lanzarse a la música con un EP de cinco canciones titulado "Perfección". “No lo tenía pensado. Aprendí a cantar este año, la verdad. Me vino de una propuesta la cual agarre con toda la fuerza, porque habilidad para el canto todavía no tenía y dije 'dale'”, contó Juli en diálogo con CARAS.

Juli Savioli presentó su primer EP | Prensa JS.

La versátil artista además de practicar danza clásica durante 16 años y tener un claro amor por la actuación, también se dedicó al modelaje y al doblaje, por lo que está bastante acostumbrada a los desafíos nuevos y cambios de dinámica. Sin embargo, la música representa un costado muy personal para ella y una aventura que jamás dudó en afrontar.

“No lo tome con miedo, porque sé que también lo que tenía para dar era muy visceral. Las letras que escribo siempre son de mis vivencias y siempre las voy transformando y plasmando en hojas para que después salga de mis cuerdas vocales y de ahí se fue generando esto”, detalló la artista.

- ¿Sentís que vas a llegarle a más gente mediante la música?

- Sí, creo que ya estaba con la oportunidad de mostrarme más profesionalmente, porque sé que mi contenido es bueno, pero no da un perfil que me puedan tomar masivamente en serio y que se pueda mostrar mundialmente más mainstream. No todo el mundo entiende el humor que yo hago (se ríe). Desde este lado, tengo la oportunidad de que la gente conozca todo lo que sustenta a todos esos personajes.

"Perfección", cuenta con cinco canciones | Prensa JS.

- ¿Te planteaste fusionar tus personajes y el humor con la música?

Desde el principio dije que el video musical es esto y Juli música esto otro. Es como asignarle una vida propia a cada faceta que tengo y hacerlas super mega diferente a las demás y con su respectivo sustento de práctica.

Perfección: su carta de presentación en la música

Su EP lanzamiento se titula "Perfección", y está compuesto de cinco temas "Exijo En Mí”, “4 Paredes”, “Perfección”, ”Busca” y “Un Poco Me Gustás”, dónde explora diferentes géneros, pero desde una perspectiva pop, un movimiento que tiene varios referentes en Argentina.

Para Juli Savioli elegir el camino del pop también es apostar por un movimiento que en el país lucha para no caer frente a la explosión de la música urbana y ritmos como el trap, el reggaetón o el RKT.

“Yo creo que si elegí el camino fácil, porque lo hice desde lo más propio, entonces me fue fácil. No sé si a lo que es nivel reproducción iba a ser de un impacto ya conocido, sino que quería dar lo contrario, dar vuelta un poco las cosas. Ya que tengo esta oportunidad la quiero usar para generar algo nuevo”, explicó la artista.

Juli Savioli comenzó su carrera en las redes sociales | Prensa JS.

Más allá del gran cambio que significa para un artista adentrarse en la música, para Juli Savioli el mayor desafío fue con ella misma. “Soy muy exigente. Yo creo que lo que más me costó fue calmarme un poco. A veces me ponía a llorar, pero eso me pasa siempre con todo. Pero todo fue siempre muy disfrutable, fue como que la música me estaba esperando y yo no lo sabía”, reflexionó la joven marplatense.

La presentación: el principio oficial del camino como cantante

"Perfección" fue lanzado en un evento íntimo donde asistió la prensa, amigos, músicos y allegados de la intérprete, y donde además de mostrar los cinco temas con sus respectivos videos, Juli subió al escenario para dedicarle unas palabras a los presentes y terminó emocionada por todo lo que está atravesando.

“La verdad que es emoción y alegría. Ver los comentarios, o ver como usan el audio o se filman en cualquier lugar de su vida con mi música atrás. Ahí digo ‘es increíble. Esto es lo que se siente, que locura’. Y no me quiero despegar de ese sentimiento así que haré más música”, adelantó Juli en diálogo con CARAS.

Juli Savioli aseguró encontrarse muy cómoda en el estudio de grabación | Prensa JS.

- ¿Qué lugar ocupa el estudio hoy en tu vida?

- Fue un lugarcito muy lindo al cual recorrí dos o tres veces por semana, por lo que se fue convirtiendo en un segundo hogar de producción y es muy divertido. Ir transformando todo lo que venís vivenciando fuera de tu casa y lo plasmas ahí. Y todas las letras que yo siempre escribía también las iba juntando con eso que ya estaba percibiendo y lo quería llevar a la música y hacer toda la base desde cero. Encontrar el estilo, ir por un lado o para el otro. Es producción pura, me encanta eso.

- ¿Vas a seguir haciendo videos o por ahora te vas a dedicar a la música?

Empecé con Twitch, quería sumarle un momento en vivo propio con la gente. Voy a seguir haciendo videos porque yo te estoy hablando así tranquilamente, pero toda mi parte actoral histriónica me sigue caracterizando muchísimo y es por lo cual la gente me sigue más globalmente, entonces siempre tengo que ir por esos mismos lados, pero con la música que me mira de acá arriba y yo tratando de ir juntando un poco de acá y otro poco de acá. Vayamos por el mismo lado, pero juntos por favor. Voy a ir intercalando.

Juli Savioli: "Creo que con Lali haríamos un buen match, tenemos cosas parecidas" | Prensa JS.

- ¿Tienes ganas de tocar en vivo?

Si, me quiero ver ahí eh (se ríe). No sé si primero tener la oportunidad de cantar las cinco, pero al menos dos o tres canciones y mucha actuación en el escenario que es lo que más tengo. Y baile también, juntaría todo ahí. Y que se produzca algo piola, obvio. No sé si con bailarines, pero también más que nada por el estilo musical, yo la vi a Billie Eilish sola en el Lollapalooza y dije no necesita nada más, es ella y listo. Y eso me encanta. Invadió a todo el público y estábamos llorando a pleno y eso me encanta.

- ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración?

No sé si tiraría un nombre, pero creo que con Lali haríamos un buen match, tenemos cosas parecidas. Nathy Peluso también me gusta mucho y con alguno de los chicos, pero no sé cuál, si te digo te miento (se ríe).