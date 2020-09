Leve mejoría en la salud del Chaqueño Palavecino tras ser internado por Coronavirus

View this post on Instagram

PARTE DE PRENSA OFICIAL Lunes 21 de Septiembre 13:00 hs Parte Médico Les informamos en este nuevo parte que el Chaqueño Palavecino continúa estable, presentando una leve mejoría en la neumopatía generada por covid 19. Sigue internado en el área de terapia, con oxígeno permanente (no respirador) y llevando adelante los mismos tratamientos indicados por el cuerpo médico, según protocolo para dicha patología con pronóstico reservado. Seguiremos informándolos día a día sobre su estado de salud. Como en cada oportunidad que tenemos, agradecemos a todos por preocuparse por la salud del Chaqueño y por todos los mensajes, oraciones y buenas energías que le hacen llegar.