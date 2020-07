Cande Tinelli habló de su relación con Guille Valdés 

Cande Tinelli mantuvo un extenso intercambio con sus seguidores a los que se animó a contestar de todo. En medio de rumores de mala relación con Guille Valdés, la artista se refirió a estas versiones. "¿Estás enojada con Valdés?" le preguntaron sus followers. "Para nada, la adoro", dijo ella.

Luego, "Lelé" habló sobre las críticas a su papá y su familia. "No leo nada, no uso Twitter ni tampoco leo mucho los comentarios de Instagram. Creo que se trata de volar alto y saber que el problema es del otro, no de uno", disparó.

Días atrás, en Bendita TV contaron que la mala relación entre Valdes y Cande había sido uno de los detonantes de la separación.

“Guillermina lo decidió todo y no es porque no lo ame, pasa por otro lado. El problema es que los hijos de ambos no se llevan bien. En el departamento 'de abajo' vivían Cande, Guillermina, Marcelo, y Lorenzo. Cande no se llevaría bien con los hermanos. En el departamento 'de arriba' vivían los hijos de Valdés”, contó Mercedes Ninci.