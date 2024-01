Oky y Sasha Ferro son dos de las personalidades más populares de las redes sociales. Mientras el joven criado en Tucumán acumula un millón de seguidores en Instagram, ella, hermana menor del también conocido Lionel Ferro, cuenta con 1.7 millones.

Octavio Appogh, nombre de nacimiento del streamer, comenzó su carrera transmitiendo en vivo desde su computadora durante la pandemia. Desde entonces, comenzó a construir una comunidad que lo sigue hasta el día de hoy.

Sasha Ferro, por su parte, es modelo e influencer y una de las chicas argentinas más codiciadas por las marcas mundiales, por su gran belleza y estilo. Ahora, están en pareja y acaban de comprometerse.

“Yo le comentaba las fotos en 2018, cuando yo vivía en Tucumán y trabajaba de recepcionista en un gimnasio. Le comentaba todas las fotos diciendo que iba a ser mi novia y las vueltas de la vida, ahora es mi novia”, confesó el joven en diálogo con CARAS.

Oky y Sasha Ferro lanzaron "Fanático" | Prensa Oki

Hace unas pocas semanas, mientras se encontraban en México, Oky decidió pedirle matrimonio a Sasha, que aceptó sin dudarlo. “Fue sorpresivo, pero no tanto porque un poco me lo esperaba”, confesó la joven que acaba de cumplir 25 años.

“Me puso nervioso el hecho de no poder darle la sorpresa sin decirle que tenía una sorpresa, porque dio dos millones de vueltas hasta que le tuve que decir ‘Sasha te tengo que hacer una sorpresa y no podés venir conmigo’. Yo tenía que buscar el anillo, ¿entendés?”, comentó el streamer. “Arruiné toda la sorpresa”, dijo riendo Sasha Ferro. “Él me lo había preguntado, si te pido compromiso, ¿qué me dirías?’

La incursión en la música

Oky hace tiempo que viene construyendo su carrera musical. Su primera relación con la música llegó en 2020 con temas como Chica Dolce, Diva o Lovely, para seguir sacando singles durante los próximos años, hasta sus canciones más nuevas como Fumo y Relajo, Excusas junto a L-Gante y finalmente, Fanático junto a Sasha Ferro, en lo que significa el debut de la modelo como cantante.

"Fanático", es la primera incursión de Sasha Ferro en la música | Prensa.

CARAS: ¿Cómo nace la canción?

Sasha: Estábamos en Miami y él me propuso hacer el tema y le dije que no era cantante. Fuimos al estudio y empezamos el tema ahí. Al final no lo terminamos en Miami, sino que lo terminamos en Argentina.

CARAS: ¿Cómo te surgió la idea de proponerle el tema a Sasha?

Oku: Yo le dije ‘vos cantás re piola’. Yo me daba cuenta cuando íbamos en el auto y ella iba cantando las canciones de artistas femeninas y hacia los agudos, los falsetes y eso es cantar. Si yo canto, vos sos Madona (se ríen).

La pareja se comprometió en diciembre durante un viaje por México | Prensa.

CARAS: Sasha ¿Cómo te sentiste haciendo música?

Sasha: ¡Re bien! El primer día que fui al estudio estaba re nerviosa y pensaba que me iba a salir todo mal, pero después me empecé a soltar y largue la vergüenza y todo re bien. Creo que fuimos cuatro veces al estudio y la terminamos. Y después, el videoclip también… Es la primera vez que hacía un video cantando o interpretando la canción. Pero se me hizo re fácil también.

Los últimos lanzamientos

Otro de los grandes éxitos de Oky este 2023, fue el tema con L-Gante, titulado Excusas, el cual ya tiene más de dos millones y medio de reproducciones entre todas las plataformas digitales. “Solo tengo palabras de agradecimiento con Elián, por haber confiado en mí. Me dio la oportunidad de poder tocar en un Luna Park. Pensé que nunca en la vida iba a vivir algo así. Todo muy orgánico”, explicó el streamer.

Sobre el tema, detalló que “fue grabado en varios estudios de Miami y seguía sin convencerme. Luego, cinco meses después se juntó con el referente del RKT y grabaron su versión. “Puse play, nota de audio y se tiró un freestyle y lo que fue la canción así. Tal cual. A la semana siguiente nos juntamos en el estudio y la lavamos bien”, explicó.

Ambos nacieron en las redes sociales y hoy, sus nombres comienzan a sonar masivamente | Gentileza prensa.

Las redes sociales

Tanto Oky como Sasha Ferro son personalidades que surgieron de las redes sociales, hoy, su popularidad atravesó esa pantalla del celular y sus nombres comenzaron a escucharse a nivel masivo. Sin embargo, ellos se lo toman con naturalidad y aseguran que es parte del crecimiento natural.

“Es algo totalmente orgánico. No hubo arreglos de managers, ni de disqueras, ni de nada raro. Simplemente las cosas se dieron, como con el tema con L-Gante o con ella o con Salastkbron. A mí me gusta la música desde muy chico y me quise escapar, pero me trajo así de nuevo”, contó el joven.

Sasha Ferro lanzará su carrera musical con una cumbia pop | Gentileza prensa.

Por su parte, Sasha Ferro aseguró que este fue un primer acercamiento y le sirvió como pie para lanzar su carrera musical con nuevos proyectos que ya están en pleno proceso de producción. “Estoy grabando un tema que va a salir en enero y es de "cumbia cheta", que está bastante de moda ahora de vuelta”, confesó, aunque avisó que va a ir probando diferentes géneros.

CARAS: ¿Con quién les gustaría hacer una colaboración si pudieran soñar?

Oky: Yo, como cualquier artista argentino, diría Duki y sino con el Chano. Fui muy fan de Chano desde que era muy niño y me encantaría que algún día suceda. Lo dirá el destino quizás me lo tiene preparado y todavía no me lo dijo.

Sasha: A mí me gusta mucho Agus Padilla. De acá algún día ojalá sé dé.