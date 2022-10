Primavera Sound estrenó su primera fecha en Buenos Aires a puro rock

Primavera Sound Buenos Aires se lanzó oficialmente en la tarde del viernes. CARAS Digital estuvo presente para disfrutar de una velada en donde el frío no acabó con el ánimo de los fanáticos que disfrutaron de sus artistas favoritos. Las Ligas Menores, Cat Power, Pixies y Jack White, fueron los encargados de dar el puntapie inicial a este Road to Primavera, que es el primer concierto a los que luego se sumarán tres más en noviembre con grandes artistas locales e internacionales.

A las 18 en punto, en el escenario ubicado en Costanera Sur apareció la primera banda, los platenses de Las Ligas Menores hacían su presentación mientras el público se agolpaba para verlos más cerca en el enorme predio. Con Streaming exclusivo por Flow, la primera fecha arrancó con el quinteto de pop rock argentino integrado por Anabella Cartolano, Pablo Kemper, Nina Carrara, Micaela García y Angie Cases Bocci.



Anabela Cartolano, cantante de Las Ligas Menotes. Foto: Guido Adler

Luego llegó el turno de Cat Power. La cantante estadounidense, Chan Marshall, con un set en donde ponderó su expresividad única y su particular voz.



Cat Power con toda su creatividad. Foto: Silvina Palumbo.

Ya por la noche y con el público aguardando ansiosos a verlos en escena, 20,45 Pixies entraba en escena con ese rock del bueno que tanto gusta: la mezcla de surf rock, punk hardcore y su dinámica grupal, la banda hacía saltar al público presente especialmente cuando sonaron las primeras estrofas de "Where Is My Mind?", canción que el público local ansiaba escuchar, Pixies escuchó y entregó.



Pixies y toda su mística. Foto: Silvina Palumbo.

El último en poner pie en escena fue Jack White, mientras aún continuaba entrando público y la gente se agolpaba, el ex White Stripes hizo un show completo, centrándose en dos de sus éxitos recientes Fear of the Dawn y Entering Heaven Alive. Pero también hizo un repaso por el pasado con el hit Seven Nation Army, que fue con el que cerró la noche.

Jack White cerrando el festival. Foto: Guido Adler.



Lo que viene en el Primavera Sound Buenos Aires

Esta gran celebración de la música es solo el comienzo. Primavera Sound propone un formato que contiene “varios festivales” en uno. Fiel a las ideas que lo hicieron uno de los festivales más renombrados del mundo, la versión local, con la producción de DF Entertainment y Primavera Sound, ofrece una grilla diversa, pensada con un espíritu disruptivo y curada para amalgamar propuestas locales e internacionales, consagradas y nuevas, conocidas y por descubrir. En total, habrá más de 100 actuaciones distribuidas en distintos puntos de la ciudad, convirtiendo a Buenos Aires en el punto de encuentro de lo mejor de la música contemporánea.

El primer lineup será uno para recordar, con artistas de primer nivel internacional como Arctic Monkeys, Travis Scott, Bjork, Lorde, Hernán Cattáneo, Charli XCX, Mitski y Julieta Venegas entre muchísimos otros.