Rosalía hace delirar Barcelona con su innovador show "TikTokero" previo a presentarse en Argentina

"¡Qué reinona!". Rosalía está más allá de todo, definitivamente juega en una liga que es de otro planeta. Su imparable e innegable talento está en el punto más álgido de su carrera y lo ha demostrado al volver a su natal Barcelona con su Motomami World Tour en el Palau Sant Jordi, previo a presentarse en la Argentina, el próximo 25 y 26 de agosto, en el Movistar Arena con localidades totalmente agotadas. Su último trabajo discográfico es la prueba viviente de que está sentando las bases del pop en español, además de ahora proponer un innovador (y muy actual) espectáculo inspirado en el mundillo TikTok, que por cierto fue la plataforma elegida para interpretar por primera vez en marzo de este año, los 14 temas que conforman su exitoso y bien recibido, "Motomami".

La cantante abrió la noche con Saoko, luego de apersonarse en el escenario junto a sus ocho bailarines vistiendo cascos customizados, de aspecto futurista. El público la coronó desde el primer instante en el que pisó las tablas, y para su felicidad, la artista no decepcionó. Por el contrario, se entregó en cuerpo y alma a sus fieles que en todo momento la acompañaron al cantar cada palabra de sus hits. Incluso aquellos que no forman parte del álbum pero que se han ido viralizando en redes sociales ( y que ya son un rotundo éxito); es el caso de Despechá, un "mambo violento" que le hace sacudir el esqueleto a quien lo escuche.

Rosalía en pleno show en el Palau Sant Jordi.

De rojo total, desde las botas hasta las trenzas, Rosi siguió el show con 'Candy', 'Bizcochito' y 'La Fama', la bachata que realizó en 'collab' con The Weeknd. A destacar es que (para sorpresa de varios) la performance es más bien minimalista: no hay músicos, apenas el centro del escenario está habilitado y no hay escenografía más allá de las pantallas que simulan ser gigantescos teléfonos celulares, en los que se reproducen imágenes captadas por una steadicam.



Esto tiene una lógica explicación y es que con esta propuesta, la cantante busca mostrarse mucho más despojada y cercana a su público, así como también dejar bien en claro que todo lo que la rodea es "accesorio" en comparación a su privilegiada voz, que por supuesto es lo que busca resaltar para callar a los haters que todavía ponen en duda "si canta o no". La ausencia de músicos es más bien porque necesita que el sonido en vivo sea lo más fiel posible a lo que creó en el estudio para cerrar al predecesor de "El mal querer" (2018).

La catalana aprovechó a lanzar oficialmente "Despechá" y "Aislamiento".

Y vaya que lo ha logrado. La fuerza, el ímpetu y la impronta de la catalana es de otro nivel: si bien había dejado la vara muy alta con el viral lanzamiento de Motomami, generando mucha expectativa en cuanto a cómo sería el show en vivo, lo cierto es que Rosalía se ha superado con creces.



Su pisada escénica, su presencia y su seguridad denotan la evolución que la nacida en Sant Esteve de Sesrovires ha tenido desde aquel momento en el que decidió dedicarle su vida a su verdadero y único gran amor, la música. Parece lejana la joven que en 2016 lanzaba su álbum debut, "Los Ángeles", puesto a que este disco es una propuesta totalmente diferente al trabajo que podemos ver en la actualidad. Incluso pasa algo similar si comparamos "Motomami" con "El mal querer". Sin embargo, puede notarse el crecimiento que Rosalía ha tenido como artista, buscando en la experimentación un sonido nuevo pero sin perder su característico ADN que la llevan a fusionar ritmos urbanos y populares, con aquellos más tradicionales de su tan arraigada cultura flamenca.

El motomami world tour llevará a Rosalía a la Argentina en el mes de agosto. Tocará el 25 y 26 con localidades agotadas en el Movistar Arena.

En el show, la catalana también hizo gala de sus dotes en guitarra y piano, instrumentos de los que se ha acompañado para interpretar 'Dolerme' y 'Hentai'. Luego, tras un poco de flamenco, llegaba la canción que ha bautizado al disco: "Si digo Moto, ¿tú dices?", preguntó Rosalía a su público, quienes contestaron sin dudar "¡Mami!". Fue entonces, que el cuerpo de bailarines formó una moto con sus cuerpos para que ella se montase y realice una performance "de la ostia". Sí, todos "flipamos".



Un total de más de 30 canciones forman el repertorio del Motomami Tour, gira que comenzó hace ya tres semanas en Almería y que reunirá en 12 conciertos, a más de 170.000 espectadores sólo en España. Luego, continuará por otros 16 países, siete de ellos europeos y siete latinoamericanos, entre los que se suma la Argentina y también Estados Unidos.



Rosalía.

Tampoco faltaron los ya coronados himnos de sus trabajos anteriores a Motomami, como "De aquí no sales", "Millonaria", "Con Altura", "Pienso en tu mirá" y " Malamente", entre otros, además de una versión de "Perdoname" de La factoría y un divertido mashup con parte del público bailando en el escenario que incluyó "Gasolina" Además, incluyó algunas de sus colaboraciones más destacadas como Linda de Tokischa o La noche de anoche de Bad Bunny.



Pero la frutilla del postre llegaría al momento en el que La Rosi presentó un nuevo tema, al que tituló "Aislamiento" y que por supuesto eligió su amada Barcelona para cantarla por primera vez. Y más no le podemos pedir, si realmente lo ha dado todo. Fue un verdadero furor, pero para entenderlo hay que vivirlo. Aplausos de pie y admiración absoluta; Rosalía es la puta ama.

Argentina espera a Rosalía con los brazos abiertos

Tras la salida a la venta para la primera fecha del “Motomami World Tour” en el país, en cuestión de solo 15 minutos ya no quedaban tickets. La expectativa arrolladora de sus fanáticos se volvió a sentir con la segunda fecha agregada, el 26 de agosto. De esta manera, Rosalía hará dos Estadios Movistar Arena el 25 y 26 de agosto y todos los tickets ya tienen dueños.

Rosalía en pleno show junto a su cuerpo de bailarines.

El furor que provocó el anuncio del show de Rosalía en Argentina, en el marco del Boom de “Motomami World Tour”, sentó el tono de lo que será uno de los shows más esperados del año. La española ya no necesita presentaciones: con su segundo disco Motomami terminó de colocarse en el mismísimo centro de la escena musical a nivel global, convirtiéndose en una favorita de millones de personas de diferentes generaciones e intereses musicales, en un fenómeno sin parangón en la actualidad. Es que hay una Rosalía para todos: tal es la versatilidad de esta artista icónica.

Luego de anunciar su primera gira mundial, “Motomami World Tour”, la respuesta de los fans argentinos fue contundente: en 15 minutos se agotaron los tickets del primer show anunciado para el 25 de agosto en el Estadio Movistar Arena. De esta manera, y por la abrumadora demanda del público, la artista española más relevante de la música contemporánea confirmó una segunda fecha en Buenos Aires para el 26 de agosto, que también se dará con el estadio lleno en un segundo sold out que confirma la magnitud de su fandom local.

Producido por DF Entertainment, el paso de Rosalía por Argentina la encuentra en su mejor momento, con la consumación de su original propuesta artística en la joya extraña y perfecta que es Motomami, su tercer trabajo discográfico, con el que ha revolucionado la industria a nivel global: multiplicidad de géneros, producción original y diferente, conexión con música de su España nativa y de otras partes, letras que han sentado las bases para un nuevo ABC del pop: “A de alfa, B de bandida, C de coqueta…”

“Motomami World Tour” es una gira de proporciones colosales a la altura de lo que significó Motomami para la industria de la música. Con 47 conciertos en 15 países, comenzó con un show impresionante el 6 de julio en Almería, España. Fue una noche inolvidable de coreografías innovadoras donde se lució la capacidad vocal de clase mundial de Rosalía a lo largo de una producción de más de 30 canciones basadas en el reciente hito de la artista y en muchos otros de sus éxitos anteriores, que han sido pioneros en las listas de éxitos. La gira continuará el sábado 9 de julio en Sevilla, España, y hará paradas en América Latina y Norteamérica antes de terminar en Europa el 18 de diciembre con una actuación en el Accor Arena de París.

En Motomami Rosalía logró plasmar la madurez de su proyecto musical sin restricciones: detrás del disco hay tres años donde se tomó el trabajo de perfeccionar su obra hasta el más mínimo detalle. ¿El resultado? Un disco de mil facetas, que se mueve con absoluta libertad por los límites entre numerosísimos géneros, sonidos provenientes de diferentes culturas, una producción que brilla por lo original e impredecible, y la voz inconfundible y versátil de quien es sin dudas una de las aristas más importantes de nuestro presente, abriendo paso hacia el futuro.

Motomami debutó en el número 1 de la lista global de álbumes de Spotify (un logro inédito para un artista español), obtuvo el mejor debut en la lista de Billboard de cualquier álbum latino de 2022 y logró la calificación más alta de Metacritic (95) de cualquier álbum publicado este año.

Junto con el lanzamiento del disco, Rosalía también supervisó personalmente la innovadora y ampliamente elogiada producción de las presentaciones en Saturday Night Live, y un TikTok Live, el primero de este tipo de actuaciones, que convocó a tres millones de personas.

Dónde sigue el MOTOMAMI WORLD TOUR 2022

Domingo 24 de julio - Barcelona, España - Palau Sant Jordi

Miércoles 27 de julio - Bilbao, España - Bilbao Exhibition Centre BEC

Viernes 29 de julio - A Coruña, España - El Coliseo

Lunes 1 de agosto - Palma, España - Son Fusteret

Domingo 14 de agosto - Ciudad de México, México - Auditorio Nacional

Miércoles 17 de agosto - Guadalajara, México - Auditorio Telemex

Viernes 19 de agosto - Monterrey, México - Auditorio CitiBanamex

Lunes 22 de agosto - São Paulo, Brasil - Tom Brasil

Jueves 25 de agosto - Buenos Aires, Argentina - Estadio Movistar Arena ¡AGOTADO!

Viernes 26 de agosto - Buenos Aires, Argentina - Estadio Movistar Arena ¡AGOTADO!

Domingo 28 de agosto - Santiago, Chile - Movistar Arena

Miércoles 31 de agosto - Bogotá, Colombia - Movistar Arena

Sábado 3 de septiembre - La Romana, República Dominicana - Anfiteatro Altos De Chavon

Viernes 9 de septiembre - San Juan, Puerto Rico - El Coliseo

Jueves 15 de septiembre - Boston, MA - MGM Music Hall at Fenway

Domingo 18 de septiembre - Nueva York, Nueva York - Radio City Music Hall

Lunes 19 de septiembre - Nueva York, Nueva York - Radio City Music Hall

Viernes 23 de septiembre - Toronto, Canadá - Escenario Budweiser

Lunes 26 de septiembre - Washington, D.C. - The Anthem

Miércoles 28 de septiembre - Chicago, Illinois - Byline Bank Aragon Ballroom

Domingo 2 de octubre - San Diego, California - Cal Coast Credit Union Open Air Theatre

Martes 4 de octubre - San Francisco, California - Bill Graham Civic Auditorium

Viernes 7 de octubre - Inglewood, California - YouTube Theater

Sábado 8 de octubre - Inglewood, California - YouTube Theater

Miércoles 12 de octubre - Houston, Texas - 713 Music Hall

Viernes 14 de octubre - Irving, Texas - The Pavilion at Toyota Music Factory

Lunes 17 de octubre - Atlanta, Georgia - Coca-Cola Roxy

Sábado 22 de octubre - Miami, FL - iii Points Festival

Viernes 25 de noviembre - Oporto, Portugal - Pavilhão Rosa Mota

Domingo 27 de noviembre - Lisboa, Portugal - Campo Pequeno

Jueves 1 de diciembre - Milán, Italia - Mediolanum Forum

Domingo 4 de diciembre - Berlín, Alemania - Velodrom

Miércoles 7 de diciembre - Dusseldorf, Alemania - Mitsubishi Electric Hall

Sábado 10 de diciembre - Amsterdam, Países Bajos - AFAS Live

Lunes 12 de diciembre - Bruselas, Bélgica - Forest National

Jueves 15 de diciembre - Londres, Reino Unido - The O2

Domingo 18 de ciciembre - París, Francia - Accor Arena