No hay excusas para aburrirse ¡Rush es diversión garantizada y sin límites!

Rush Argentina es el pionero del salto en Argentina, un lugar para todas las edades, lleno de acción y aventura donde se puede disfrutar sin límites en un espacio cómodo y climatizado ideal para cualquier época del año.

Rush Argentina tiene en el país dos parques de camas elásticas. Rush Pilar fue el primer trampoline park en llegar a la Argentina, se encuentra en el Km 49,5 de Panamericana sobre la colectora 12 de Octubre este en Pilar y tiene 2.600 metros cuadrados cubiertos de camas elásticas, especialmente diseñadas para lograr sensaciones llenas de energía y adrenalina.

Rush Monte Grande fue inaugurado en 2019 y vino a romper récords en el país siendo el parque de camas elásticas más grande de América del Sur. Está ubicado en Av. Jorge Newbery, esquina San Lorenzo, Monte Grande y tiene más de 3 mil metros cuadrados de juegos para grandes y chicos. Cuenta con atracciones novedosas únicas en la región como la tirolesa, el monkey o el tarzán. Además, también ofrece una zona kids ideal para los peques de 2 a 4 años inclusive.

En ambas sedes se invita a olvidarse de las pantallas y conectar con la aventura del salto, la libertad de dar vueltas en el aire o a tirarse en nuestro pozo de espuma. Además contamos con clásicos como el quemado, un sector de parkour para mostrar las destrezas del salto alto, aro de baloncesto, batalla de vigas, carreras de salto y high perfomance. Entre otras varias propuestas de actividades divertidas para todo público como nuestra clásica “Rush Party”, una fiesta a puro flúo llena de música, baile, premios y por supuesto: saltos. El parque también cuenta con espacios para la organización de fiestas, cumpleaños infantiles, eventos empresariales y muchas actividades más.

¡Rush Argentina no cierra nunca! Estamos abiertos de lunes a lunes y durante todo este 2022 tenemos acciones para toda la familia, solo tenés que entrar a www.rushba.com.ar o inscribirte en el mailing para no perderte ninguna, ya que el equipo de Rush Argentina te tendrá al tanto por medio de redes sociales o mail de lo que estará pasando día a día. Entre las tantas acciones habrá pases libres sorpresas, promos de 2 x 1, shows de música en vivo, meet and greet con influencers y youtubers, premios, búsqueda de huevos de pascuas y sorteos en redes sociales para fans, clases de gimnasia o parkour, entre tantas otras ideas divertidas. ¡No te vas a querer perder ninguna!

Lo ideal es reservar el horario con anticipación para tener lugar asegurado, ya que hay días en que la concurrencia es alta. Las reservas se pueden hacer online en http://rushba.com.ar; Para averiguar por eventos empresariales contactarse con [email protected].