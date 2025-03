En una institución tan tradicional como la monarquía británica, cada movimiento se mide con precisión y cada gesto se analiza bajo una lupa. Sin embargo, Meghan Markle irrumpió en la realeza desafiando normas y rompiendo esquemas con su visión moderna de la maternidad y el papel de la mujer dentro de la Corona.

Cuando en 2019, durante una gira por Sudáfrica, Meghan le respondió al periodista Tom Bradby con un sincero "Gracias por preguntar. No mucha gente se interesa por saber si estoy bien", el mundo entendió que la duquesa de Sussex no estaba dispuesta a ocultar su vulnerabilidad detrás de un protocolo. En ese momento, Meghan no solo se mostró como la duquesa más fotografiada de la monarquía británica, sino que dejó ver los problemas que enfrentaba tras haberse convertido en madre y las enormes presiones con las que lidiaba debido a su rol en la monarquía.

Ser madre dentro de la realeza implicó históricamente delegar la crianza en niñeras y adherirse a estrictos protocolos. Isabel II, por ejemplo, dejó a sus hijos Carlos y Ana al cuidado de nodrizas y niñeras mientras cumplía con sus deberes como soberana. Lady Di, por su parte, desafió esa norma al amamantar a sus hijos y llevarlos de gira con ella, algo impensado hasta ese momento. Kate Middleton continuó en esa línea, involucrándose activamente en la educación de sus hijos.

Pero Meghan Markle fue un paso más allá: se alejó de la tradición, priorizando la privacidad de Archie y decidiendo cómo y cuándo presentarlo al mundo. Su primogénito nació en el exclusivo Hospital Portland en Londres, en un entorno íntimo y alejado de la tradicional presentación inmediata ante los medios en la escalinata del hospital, como hicieron Diana y Kate. Además, su bautismo fue un evento completamente privado, sin la presencia de la prensa ni la divulgación de los padrinos, lo que generó controversia y críticas entre los seguidores de la monarquía.

Meghan Markle rompió las normas al priorizar su intimidad

El deseo de Meghan y Harry de criar a Archie fuera del ojo público se convirtió en una de las razones que los llevó a tomar la decisión histórica de renunciar a sus deberes reales en 2020. Esta ruptura con la monarquía marcó un antes y un después en la historia de la familia real. Desde entonces, la pareja construyó su propio camino en California, alejados de los estrictos protocolos y definiendo sus propias reglas sobre la exposición de su familia.

Meghan y Harry mantienen por una crianza libre de las ataduras de la realeza, brindándole a Archie y a Lilibet, su segunda hija, una infancia más cercana a la de cualquier otro niño. De esta maneras, Meghan Markle no solo puso en evidencia las presiones que enfrentan las mujeres en la realeza, sino que también redefinió la maternidad dentro de la monarquía británica alejándose de los modelos estrictos.

