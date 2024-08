Pablo Urdangarin es uno de los nietos preferidos de la Reina Sofía, sin embargo, en los últimos años experimentaron un gran distanciamiento. Una de las razones principales fue la diferencia en su forma de pensar. Sin embargo, habría otra polémica razón que mantendría al deportista y a la monarca distanciados por tanto tiempo.

Esta pelea entre el jugador profesional de handball y su abuela se habría hecho aún más evidente recientemente, cuando el joven estuvo en Palma de Mallorca, donde los padres de su novia, Johanna Zott, tienen una residencia. Pero a pesar de la cercanía, el deportista decidió no visitar a su abuela.

Recordemos que, por su religión, la reina mantiene una firme postura y no permite que ni sus nietos ni sus hijos duerman con sus parejas bajo el mismo techo antes del matrimonio, por lo tanto, le asignan habitaciones separadas cuando la visitan.

Pablo Urdangarin junto a su pareja.

Según expertos de la corona, esta firme decisión de la Reina Sofía podría haber sido la causa principal por la cual Pablo Urdangarin decide no parar por el Marivent a saludarla. Incluso se dice que este año la monarca recibió muy pocas visitas en su residencia, ya que la mayoría de sus nietos ahora tienen pareja, y no quieren enfrentarse a las estrictas normas de la reina emérita.

Pablo Urdangarin no habría participado de los Juegos Olímpicos por culpa de la Casa Real

A pesar de la gran temporada que tuvo con el BM Granollers, el deportista no fue convocado para representar a su país junto a la Selección Española en los Juegos Olímpicos de París. Al ver esto, muchos usuarios en las redes comenzaron a desatar rumores de que alguien había impedido que el joven participara del evento deportivo.

Se especula que la misma Casa Real prefirió que Pablo Urdangarin no formará parte de los Juegos Olímpicos de París para evitar una posible controversia que se podría generar si el joven ganaba un título y tuviera que ser recibido en Zarzuela. A pesar de que esto no se pudo confirmar, los reyes españoles sintieron un gran alivio al ver que no fue convocado.

J.C.C